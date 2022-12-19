Dünya Tayland donanmasına ait gemi battı Kayıp 31 denizci aranıyor
ASYA

Tayland donanmasına ait gemi battı: Kayıp 31 denizci aranıyor

Tayland Körfezi'nde Tayland donanmasına ait bir gemi battı. Gemideki 75 denizci kurtarılırken, 31 denizciyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tayland donanmasına ait gemi battı: Kayıp 31 denizci aranıyor
Tayland Körfezi'nde Tayland Donanmasına ait bir gemi battı,

Donanma, sabahın erken saatlerinde 75 denizcinin kurtarıldığını ve 31'inin hala suda olduğunu söyledi.

Güçlü rüzgarlar pazar akşamı HTMS Sukhothai korvetinde elektrik sistemini devre dışı bıraktı.

Tayland Kraliyet Donanması, deniz suyunu çıkararak gemiye yardım etmeye çalışmak için mobil pompa makineli üç fırkateyn ve iki helikopter gönderdi, ancak kuvvetli rüzgarlar nedeniyle görev yarıda kaldı.

Güç kaybı nedeniyle daha fazla deniz suyu çeken gemi yan yatarak battı.

Olay, savaş gemisinin Prachuap Khiri Khan eyaletinin Bangsaphan ilçesindeki iskeleden 32 kilometre uzakta denizde devriye gezdiği sırada meydana geldi.

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