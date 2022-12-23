Hindistan 10 milyar dolarlık savunma ekipmanı satın alıyor

Hindistan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, Hindistan'ın piyade savaş araçları, hafif tanklar ve füze sistemleri de dahil olmak üzere 843,28 milyar rupi (10,18 milyar $) değerinde savunma ekipmanı satın alma önerilerini onayladığını söyledi.
Hindistan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, Hindistan'ın piyade savaş araçları, hafif tanklar ve füze sistemleri de dahil olmak üzere 843,28 milyar rupi (10,18 milyar $) değerinde savunma ekipmanı satın alma önerilerini onayladığını söyledi.
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