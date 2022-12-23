Dünya Hindistan 10 milyar dolarlık savunma ekipmanı satın alıyor
ASYA

Hindistan 10 milyar dolarlık savunma ekipmanı satın alıyor

Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hindistan'ın, yaklaşık 10 milyar dolar değerinde savunma ekipmanı alma planını onayladığı söylendi.

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Haber Merkezi Reuters
Hindistan 10 milyar dolarlık savunma ekipmanı satın alıyor
Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh

Hindistan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, Hindistan'ın piyade savaş araçları, hafif tanklar ve füze sistemleri de dahil olmak üzere 843,28 milyar rupi (10,18 milyar $) değerinde savunma ekipmanı satın alma önerilerini onayladığını söyledi.

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