Dünya Hindistan ile Çin arasında sınır belirsizliği devam ediyor
ASYA

Hindistan ile Çin arasında sınır belirsizliği devam ediyor

Hindistan ile Çin'in Himalayalar'daki sınır ihtilafının çözümü için yürüttüğü görüşmelerin 17. turu, önceki gün Moldo-Çuşul hudut noktasının Çin tarafında yapıldı. Tarafların iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı bölümünü oluşturan bölgede barış ve sükunetin sağlanması için yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

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Haber Merkezi AA
Hindistan ile Çin arasında sınır belirsizliği devam ediyor
Foto: Arşiv

Hindistan ile Çin'in Himalayalar'daki sınır ihtilafının çözümü için yürüttüğü görüşmelerin 17. turu, önceki gün Moldo-Çuşul hudut noktasının Çin tarafında gerçekleştirildi.

Hindistan Savunma Bakanlığı, Kolordu komutanları düzeyindeki görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, tarafların iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı bölümünü oluşturan bölgede barış ve sükunetin sağlanması için yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada "İki ülkenin liderlerinin belirlediği doğrultuda kalan sorunların çözünün en kısa sürede çözüme kavuşturulması için meselelerin dürüst ve derinlemesine görüşüldüğü" ifade edildi.

Geçici uzlaşma sağlandı

11 Mart'ta yapılan 15. tur görüşmelerde, Haziran 2020'de çatışmaların yaşandığı sınırın batı bölümünde güvenliğin ve istikrarın sağlanması için geçici uzlaşma sağlandığı bildirilmişti.

Hindistan Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çinplatolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

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New South Wales Üniversitesinde görevli olan Stuart Turville ise, Bağışıklık dünya genelinde koruma sağlıyor fakat Çinde bağışıklık düşük olduğu için durum çok daha farklı dedi.
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Bloomberge konuşan Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsünde görevli Alex Sigal de Bağışıklık seviyesi çok düşük olduğu için yeni virüslerin çıkması için bir zemin oluşuyor dedi.
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