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ASYA

Çin ve Hindistan sınırda karşı karşıya geldi: Gerilim tırmanıyor

Çin ve Hindistan arasında yaşanan sınır anlaşmazlıklarında taşlı sopalı kavgalar devam ederken, Hindistan’dan tehlikeyi tırmandıracak hamle geldi. Hindistan anlaşmazlıkların yaşandığı sınır bölgesine asker sevkiyatı yaparak güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Çin ve Hindistan sınırda karşı karşıya geldi: Gerilim tırmanıyor
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Bu ayın başlarında Çin askerleri ile yaşanan sınır çatışması ardından Hindistan’ın sınır güvenliğini artırmak adına bölgeye çok sayıda asker sevk ettiği duyuruldu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar yaptığı açıklamada, Çin ile 3 bin 479 kilometrelik sınır boyunca görülmemiş sayıda asker konuşlandırılacağını söyledi. Bakan, "Bugün Çin sınırında yüksek sayıda Hint ordusu konuşlandırması var. Bu sayıyı artırmamızın nedeni 2020'den beri büyük ölçüde artan Çin konuşlandırmasına karşı koymak için yapıldı.” dedi.

İki haftadan daha kısa bir süre önce Çinli askerlerin tacizleri ile başlayan sınır hareketliliğinde, Hint ve Çin askerleri taşlı sopalı kavga etmişlerdi. Bu durumun iki ülke arasında bir çatışmaya dönüşmesinden korkuluyor.

Haziran 2020'de yaşanan çatışmada 20’den fazla Hintli askerin sopalarla dövülerek öldürülmesi ardından iki ülke arasındaki ilişkiler dibe vurdu.

Anlaşmazlık, Fiili Kontrol Hattı (LAC) adı verilen sınır boyunca meydana geliyor.

LAC NEDİR?

LAC, Hindistan kontrolündeki bölgeyi Çin kontrolündeki bölgeden ayıran üç ayrı sektörden oluşan bölgeye söyleniyor. Doğu Sektörü (Arunaçal Pradeş ve Sikkim), Orta Sektör (Uttarakhand ve Himachal Pradesh) ve Batı Sektörü (Ladakh).

Hindistan ve Çin, LAC konusunda uzun yıllardır anlaşamıyor. Hindistan, LAC'nin 3.488 km uzunluğunda olduğunu düşünüyor; Çinliler bunun sadece 2.000 km civarında olduğunu iddia ediyor. Büyük çatışmaların yaşandığı orta sektörde Çin ve Hindistan askerleri taş ve sopalar ile çatışıyorlar.

NEDEN TAŞ VE SOPA?

1996’da yapılan antlaşma uyarınca Himalaya ve Sikkim sınırlarındaki Hint ve Çin askerleri, ateşli silah kullanmıyor. Bu sebeple sınır çatışmaları, taş ve sopalarla yapılıyor.

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