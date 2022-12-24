Gündem Sis nedeniyle minibüs ile otomobil çarpıştı İkisi ağır 10 yaralı
NEVŞEHİR

'Sis' nedeniyle minibüs ile otomobil çarpıştı: İkisi ağır 10 yaralı

Nevşehir’de aşırı sis nedeniyle minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Feci kaza, saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Haber Merkezi İHA
Sis nedeniyle minibüs ile otomobil çarpıştı: İkisi ağır 10 yaralı
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 50 AAD 633 plakalı minibüs ile 06 HB 4846 plakalı otomobil, aşırı sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması nedeniyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Kazada yaralanan 10 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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