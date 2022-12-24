'Sis' nedeniyle minibüs ile otomobil çarpıştı: İkisi ağır 10 yaralı

Ekonomi

Gözler memur zammında

Asgari ücretin temmuz ayına göre yüzde 54,66, ocak ayına göre ise yüzde 100 artarak 8 bin 506 liraya yükselmesinin ardından, gözler memur ve memur emeklilerine yapılacak zamma çevirdi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, asgari ücrete yapılan zammın memur maaşları için örnek olmasını isteyerek, “Enflasyon korkusu son bulmalı, gelir dağılımında adalet için, kamu görevlilerinin alım gücü yükseltilmelidir" dedi.