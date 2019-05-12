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Hayat Emekli gurbetçi memleketinde hayalini gerçekleştirdi
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AKTÜEL

Emekli gurbetçi memleketinde hayalini gerçekleştirdi

Almanya’da 36 yıl çalışıp emekli olduktan sonra memleketi Balıkesir’in Bigadiç ilçesine dönen Burhanettin Çağlayan (71), aldığı 10 dönüm arazi üzerine hayalini kurduğu çiftliği kurdu. Çiftlikte farklı türlerde hayvan besleyen Çağlayan, kendisi gibi emekli olanlara da bahçeli evlerde oturmasını tavsiye etti.

Haber Merkezi DHA
Burhanettin Çağlayan
Burhanettin Çağlayan

Almanya'da 36 yıl çalışıp emekli olan 2 çocuk babası Burhanettin Çağlayan, eşi Habibe ile birlikte memleketi Balıkesir'in Bigadiç ilçesine döndü. Çağlayan, kırsal İskele Mahallesi'nde satın aldığı 10 dönüm arazi üzerine yıllarca hayalini kurduğu bahçeli bir ev yapıp, çiftlik kurdu.

Çiftliğinde deve kuşu, hindi, kaz, ördek, Hint tavuğu ve tavus kuşu gibi hayvanlar besleyen Burhanettin Çağlayan, elde ettiği yumurtaları ise komşularına ve ziyaretine gelenlere armağan ediyor.

Elde ettiği yumurtaları dağıtıyor.

Köyün çocukları buraya geliyor

Çiftliği yavaş yavaş geliştirip, hayvanat bahçesine dönüştürmeye çalıştığını anlatan Burhanettin Çağlayan, aynı cinsten olan hayvanları da meraklılarına hediye ettiğini söyledi. Mahalle çocuklarının sık sık kendisini ziyaret ettiğini kaydeden Çağlayan, şöyle açıklamada bulundu:

  • “Köyün çocukları da burada vakit geçiriyor. Ben burada eşimle yaşıyorum. Çocuklarım ve torunlarım Almanya'da. Onlar da izne geldiklerinde burada güzel vakit geçiriyorlar.
  • 36 yıl sonra memleket hasretim bitti. Tabi Allah Almanya’nın toprağını da altın yapsın. Orası olmasa, burası da olmazdı.”

Burhanettin Çağlayan, çiftliğindeki hayvan sayısını kendi bakabileceği oranda arttırmak istediğini belirtti. Özellikle çevredeki çocukların da gelip hoş vakit geçirebilmesini ve çeşitli hayvanları burada görebilmesini isteyen Çağlayan, emeklilere de bahçeli evlerde oturmalarını tavsiye ediyor. Çiftlik sayesinde gençleştiğini söyleyen Çağlayan, “Köy kenarlarında ucuz tarlalar var. Emekli olanlara şehirlerden uzaklaşıp, doğal yaşam içerisinde, stresten uzak yaşamalarını tavsiye ediyorum” dedi.

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