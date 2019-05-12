Yörük çiftin kültürlerini yaşatma çabası

Behiye Yaba (60), 38 yıl önce Fethiye ilçesinde çalıştığı bankada tanıştığı Cengiz Yaba (67) ile evlendi. Çift, iki çocuklarını da evlendirdikten sonra daha sakin yaşam sürmek için Yayla Ceylan Mahallesi Karabel mevkisine yerleşti.

Aldıkları araziye çeşitli meyve ağaçları dikerek köy hayatına dönen çift, Yörük kültürünü tanıtmak ve yaşatmak için çaba gösteriyor. Behiye ve Cengiz Yaba, resmi törenlere, şenliklere ve düğünlere de yöresel kıyafetleriyle katılıyor.

Cengiz Yaba, yaptığı açıklamada, gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere miras bırakmayı amaçladıklarını söyledi.

Kültürlerinin unutulmaması için uğraş verdiklerini anlatan Yaba, "Yöresel kıyafetlerimizle dikkati çekmeye çalışıyoruz. Tören, düğün ve şenlikleri hiç kaçırmamaya özen gösteriyoruz. Gençler ilgi gösteriyor. Şenliklere değişik ülkelerden ve Türkiye'nin farklı illerinden katılanlar oluyor. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Önemli olan kültürü aktarabilmek" diye konuştu.

Gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere miras bırakmayı amaçlıyorlar.

Çok güzel tepkiler alıyorlar

Behiye Yaba ise geçmişin ve kültürün nesilden nesle aktarılması gerektiğini belirtti.

Yöresel kıyafetlerle gittikleri şenliklerde çok güzel tepkiler aldıklarını, özellikle gençlerin kendilerine ilgi gösterdiğini dile getiren Yaba, şunları kaydetti:

"Hem kıyafetlerimize hem hayatımıza ilgi gösteriyorlar. Sürekli fotoğraf çektirip muhabbet etmek istiyorlar. Çoğuyla tanışıp, güzel bir arkadaşlık kuruyoruz. Kültürümüzün genç nesillere aktarılması gerekiyor. Derneğimiz, kültürümüzü tanıtmak için farklı faaliyetler düzenliyor. İnşallah gençlerimiz de bu yolda ilerler. Geçmişimizi unutmamamız gerekiyor."

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Ataları gibi giyinerek topluma örnek oluyorlar

Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak da Yörük kültürüne ait yiyecekleri, giyecekleri ve adetleri yaşatmak için mücadele ettiklerini vurguladı.

Yaba çiftinin atalarından miras Yörük kültürünü giysileriyle yaşatmaya çalıştığını belirten Kıvrak, şu ifadeleri kullandı:

"38 yıllık evlilikleriyle de gençlere örnek oluyorlar. Yörük severse, ölünceye kadar sever. Ataları gibi giyinerek topluma örnek oluyorlar. Üç etek giysisi, elinin kınasıyla Behiye kardeşimiz ana kültürünü yaşatıyor. Her gittikleri yerde bayrak, doğa, vatan, toprak, insan ve hayvan sevgisini göstermeye çalışıyorlar. Yörük yaşayarak yaşatandır."

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