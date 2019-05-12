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Hayat Bulgaristandaki 479 yıllık Fatih Sultan Mehmet Cami yıkılmak üzere
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AKTÜEL

Bulgaristan'daki 479 yıllık Fatih Sultan Mehmet Cami yıkılmak üzere

Bulgaristan'ın Köstendil kentinde bulunan Osmanlı döneminin önemli eserlerinden 479 yıllık Fatih Sultan Mehmet Camii, bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor.

Haber Merkezi DHA
Sultan Mehmet Camii
Sultan Mehmet Camii

Bulgaristan'ın Makedonya sınırındaki Köstendil kentinde 1540 yılında ibadete açılan Osmanlı'nın Balkanlardaki önemli camilerinden Fatih Sultan Mehmet Camii, bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya yüz tuttu. Makedonya ve Sırbistan'dan gelenlerin de ibadet ettiği cami yaklaşık 50 yıl önce üldeki komünizm döneminde ibadete kapatıldıktan sonra kaderine terk edildi.

Caminin yıllar içinde süslemeleri ile ihtişamlı görünüme sahip minaresi hasar gördü, bir kısmı yıkıldı. Ardından da dış ve iç kısımlarında yıkılmalar nedeniyle harabe görünümünü aldı.

Eskiden caminin kapısı açıktı

Bulgaristan'da yaşayan Türkler, caminin restore edilip yeniden ibadete açılması için hiç bir adım atılmadığını ve kendilerinin de yaptığı başvurulardan sonuç alınamadığını söyledi. Köstendil'deki Fatih Sultan Mehmet Camii'nin son imamı Ahmet Hoca'nın oğlu İzzettin Ali, caminin halini görünce büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Babasının Sofya'dan 1949 yılında Köstendil'e atandığını ve caminin son imamlığını yaptığını belirten İzzettin Ali, "Babam öldükten sonra cami kapatıldı. Müslümanlar bu camide toplanıyordu, sadece biz değil Makedonya ve Sırbistan'dan da Müslümanlar gelirdi. Yaklaşık 50 yıl öncesine kadar caminin kapısı hep açıktı. Ancak yıllardır kapalı ve harabe haline döndü. Hala üzerindeki tuğlaları, taşlar dökülüyor. Daha önce zaten caminin üstündeki kurşunlar indirildi ve yaklaşık 20 tonluk kurşun satıldı. Üstüne sadece bir beton yaptılar o kadar" dedi.

Köstendil'de yaşayan Müslümanlar, tarihi ve kültürel eserin bugünkü durumundan kurtarılıp, hayata kazandırılmasını çağrısında bulundu.

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