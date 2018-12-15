Hayat Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren tek Türk oldu
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Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren tek Türk oldu

İzmir'deki bir ilkokulun müdürü Samet Başkonuş (34), 2019 Küresel Öğretmen Ödülü(Global Teacher Prizes) sıralamasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren tek Türk oldu. İzmir'in ilk 5 robotik takımından birini kuran, 4 projesi Ulusal Kalite Etiketi kazanan ve Suriyeli öğrencileri okula kazandırmak amacıyla başlattığı Sanatın Birleştiren Gücü Projesi'yle 4 yılda bin 200 öğrenciye en az 2 dalda sanat eğitimi aldıran Başkonuş, 50 öğretmen arasından birinciliği alırsa 1 milyon dolar ödülün de sahibi olacak.

DHA
50 öğretmen arasından birinciliği alırsa 1 milyon dolar ödülün de sahibi olacak.
50 öğretmen arasından birinciliği alırsa 1 milyon dolar ödülün de sahibi olacak.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Anafartalar İlkokulu'nun Müdürü Samet Başkonuş, yaptığı önemli projeler ile Türkiye'de çeşitli ödüller kazanırken, uluslararası bir başarı da elde etti. Başkonuş, Hint asıllı İşadamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clintonın üstlendiği Londra merkezli Varkey Gems Vakfı(Varkey Gems Foundation) tarafından düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin 2019 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı.

Suriyeli öğrencileri okula kazandırmak ve entegrasyon sorunlarını çözmek için proje başlattı.

Türk bayrağını listeye taşıdı

En iyi 50 öğretmen arasında yer almayı başaran üçüncü Türk olan Başkonuş'un açıklaması şöyle:

  • "Her Türk gencinin hayalidir bayrağını temsil etmek. Listedeki tek Türk öğretmen olarak bayrağımızın orada yer almasını sağlamak beni inanılmaz gururlandırdı."

Daha önce Dijital Eğitim Asistanı birincilik ödülü ile Akdeniz Üniversitesi tarafından verilen Ulusal Çevre Hizmet Ödülü'nü kazanan Başkonuş, İzmir'in ilk 5 robotik takımından birini kurdu, 4 projesi Ulusal Ajans tarafından Ulusal Kalite Etiketi kazandı. Başkonuş, 2017 yılında da yılın öğretmeni seçildi.

Varkey Gems Vakfı(Varkey Gems Foundation) tarafından düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin 2019 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı.

Suriyeli çocukları okullara kazandırdı, binlerce öğrenciye yardımda bulundu

Suriyeli öğrencileri okula kazandırmak ve entegrasyon sorunlarını çözmek için başlattığı Sanatın Birleştiren Gücü Projesi sayesinde 4 yılda bin 200 öğrenciye en az 2 dalda sanat eğitimi aldıran Başkonuş şöyle konuştu:

  • "Okulda maske, kukla, heykel, ebru, drama, gitar, halk oyunları gibi 9 farklı atölye kurduk. Atölyelerde Suriyeli ve Türk öğrencilerimizin kaynaşmasını ve bir araya gelmesini sağladık. Son 4 yılda bin 200 çocuğa en az 2 dalda sanat eğitimi aldırdık. Suriyeli 42 çocuğu okula kazandırdık. Bu bölgedeki 200 tane ev ve işyerini tek tek ziyaret ederek, atık kağıtları topladık. 14 tona ulaşan atık kağıtlarımızı 500 çocuğa giyim ve kırtasiye yardımına dönüştürdük. Kağıtlar arasından çıkan hikaye ve romanlarla Türkiye'deki 9 şehre kitap yardımı yaptık. 29 farklı uluslararası proje yürütüyoruz. Bu projelerde de Avrupa'daki 300'e yakın okulla ortak iş birliğimiz var. Çocukların dünyaya açılmalarını ve farklı bakış açıları kazanmalarını amaçlıyoruz. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için üçü yurt dışında olmak üzere 4 farklı üniversite ile Erasmus projesi yürütüyoruz."

Ödülü kazanırsa yeni uygulamalar yapacak

50 öğretmen arasından seçilecek bir kişiye verilecek olan 1 milyon dolar değerindeki ödül ile ilgili olarak da Başkonuş, şunları kaydetti;

"Yarışmaya ödülden çok insanlara bir şeyler anlatabilme fırsatı yakalayabilmek için başvuru yaptım. Okullarımızın ve meslektaşlarımın sesi olarak ortak fikirlerimizi dillendirebilmek çok daha önemli. Bu sürecin buna katkı sağlayacağına inanıyorum. Şu an Android ve IOS tabanlı bir okul yönetim uygulaması kurguluyorum, ödülü kazanırsam bu uygulamayı farklı dil destekleriyle birlikte hayata geçirmek istiyorum. Dezavantajlı çocukların hayatlarına dokunabileceğim çok çeşitli fikirlerim var. Bu fikirlerin hayata geçmesinde çok önemli bir fon olacaktır bu ödül" Kazanan öğretmene ödülü Dubai'de verilecek.

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