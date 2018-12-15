Hayat Yol çöktü gerçek ortaya çıktı Talan ediliyor
KÜLTÜR SANAT

Yol çöktü gerçek ortaya çıktı: Talan ediliyor

Bursa'nın İznik ilçesinde, Roma dönemine ait 2 bin 500 yıllık mezar odaları yağmalanıyor. Çökme yaşanan yolda tarihi mezarlar bulundu. Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk, “Mezar odalarına acil önlem alınmazsa, bu tarih yok olup gidecek” dedi.

DHA
Tarihi mezarlar Roma dönemine ait çıktı.
Tarihi mezarlar Roma dönemine ait çıktı.

İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Dörttepe mevkindeki zeytinlikte 15 yıl önce, bir çiftçi çift sürerken çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı yerde Roma dönemine ait yeraltı mezar odaları ortaya çıktı.

Kapının tarihi menteşeleri yerinden sökülmüş.

Talan ediyorlar

Ancak mezar odaları, defineciler tarafından yağmalandı.Bizans ve Roma tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk şöyle açıklama yaptı:

  • "Bir an önce önlem alınması ve bu tarihi değerlerin korunması gerekmektedir. Eğer bunları korumayacaksak, gün yüzüne çıkarmaya da gerek yok. Mezar odasının kapısı parmakla açılıp kapanıyordu ama tarihi menteşeleri yerinden sökülmüş ve işlevini yitirmiştir.”

Heykel sanatçısı İlkay Altay ise, “Roma döneminden kalma bu eserler koruma altına alınmalı ve restore edilmedi. Gerçekten restore edilip sergilenirse ilçe turizmine büyük katkısı olur” dedi.

Çökmenin yaşandığı yerde Roma dönemine ait yeraltı mezar odaları ortaya çıktı.

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