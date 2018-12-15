Yol çöktü gerçek ortaya çıktı: Talan ediliyor

İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Dörttepe mevkindeki zeytinlikte 15 yıl önce, bir çiftçi çift sürerken çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı yerde Roma dönemine ait yeraltı mezar odaları ortaya çıktı.
Talan ediyorlar
Ancak mezar odaları, defineciler tarafından yağmalandı.Bizans ve Roma tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk şöyle açıklama yaptı:
- "Bir an önce önlem alınması ve bu tarihi değerlerin korunması gerekmektedir. Eğer bunları korumayacaksak, gün yüzüne çıkarmaya da gerek yok. Mezar odasının kapısı parmakla açılıp kapanıyordu ama tarihi menteşeleri yerinden sökülmüş ve işlevini yitirmiştir.”
Heykel sanatçısı İlkay Altay ise, “Roma döneminden kalma bu eserler koruma altına alınmalı ve restore edilmedi. Gerçekten restore edilip sergilenirse ilçe turizmine büyük katkısı olur” dedi.