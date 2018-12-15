Hayat Bu mezarın hikayesi duyanları şaşırtıyor Uçak şeklinde yaptılar
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Bu mezarın hikayesi duyanları şaşırtıyor: Uçak şeklinde yaptılar

Malatya’da bir mezarlıkta bulunan uçak şeklindeki mezar görenleri şaşırtıyor. 76 yıllık mezarın öyküsü de duyan herkesi hüzünlendiriyor. Mezarda yatan kişinin ailesinden edinilen bilgiye göre, pilot olma hayaliyle yaşayan Nevzat Çetinkaya 15 yaşındayken evlerinin çatısına uçmak için çıktı ve çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Baba Paşa Çetinkaya da hayaline kavuşamadan ölen oğlunun mezarını uçak şeklinde yaptırdı.

IHA
Baba Paşa Çetinkaya da hayaline kavuşamadan ölen oğlunun mezarını uçak şeklinde yaptırdı.
Baba Paşa Çetinkaya da hayaline kavuşamadan ölen oğlunun mezarını uçak şeklinde yaptırdı.

Osmanlı döneminden kalan ve bir süre önce sit alanı ilan edilen tarihi Sancaktar Mezarlığı içerisinde bulunan 1942 yılından kalma uçak görünümlü mezar, hem görünüşü hem de hikayesiyle şaşırtıyor. Üzerinde, ‘İzolu Paşa Oğlu Nevzat Ruhuna Fatiha, 1927-1942’ yazan mezarda, Nevzat Çetinkaya yatıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen mezar 1942 yılından bu yana varlığını koruyor.

Çatıdan uçmak isterken ölmüş

Mezarda yatan kişinin ailesinden ve yakınlarından edinilen bilgiye göre, pilot olma hayaliyle yaşayan Nevzat Çetinkaya 15 yaşındayken evlerinin çatısına uçmak için çıktı ve çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Baba Paşa Çetinkaya da hayaline kavuşamadan ölen oğlunun mezarını uçak şeklinde yaptırdı. Tahrip olduğu için bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen mezar 1942 yılından bu yana varlığını koruyor.

Babasının ateşi ancak böyle sönmüş

Mezarda yatan Nevzat Çetinkaya'nın kardeşi Fatma Zehra Baştimur, kardeşinin pilot olmak istediğini ancak bu hayaline kavuşamadan öldüğü için babasın çok üzüldüğünü söyledi. Baştimur, "Babam bu mezarı gidip Antep’ten yaptırıp geldi. İlk mezar gelirken yolda kırılmış, tekrar bir daha getirtti. Babamın ateşi ancak böyle söndü" şeklinde konuştu.

Hayalini yeğenleri gerçekleştirdi

Baştimur, ölen ağabeyinin hayalini yeğenlerinin gerçekleştirdiğini aktararak, bundan dolayı ailecek çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Mezarlığın bulunduğu Şehit Fevzi Mahallesi'nin Muhtarı Sami Cengil ise uçak mezarın mahallelerinin sembolü olduğunu ifade etti. Cengil, "Çocuk yaşta hayali pilot olan bir kardeşimiz bir gün evin çatısından 'ben uçacağım siz de göreceksiniz' diyerek uçuyor sonra ölüyor. Babası da oğlu için bu mezarı yaptırıyor. Bu mezar daha önce tahrip olmuştu Büyükşehir belediyesi bu mezarı restore etti" diye konuştu.

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