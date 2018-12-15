Hayat Mücevher dolu çanta bulan Zafer Algöz sahibine teslim etti
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Mücevher dolu çanta bulan Zafer Algöz sahibine teslim etti

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, önceki akşam yolda bir çanta buldu. İçinde yüz binlerce dolarlık mücevher vardı. Sosyal medya hesabından çantanın fotoğrafını paylaşan oyuncu Algöz, mücevher dolu çantanın sahibini buldu. Dün de mücevherleri teslim etti.

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Mücevher dolu çanta, Uludağ Gazozları’nın sahibine ait çıktı.
Mücevher dolu çanta, Uludağ Gazozları’nın sahibine ait çıktı.

İstanbul Nişantaşı’nda oturan oyuncu Zafer Algöz’ün yolda bulduğu çantadan 11 parça mücevher çıktı. Algöz, Instagram’a, “Böyle bir çanta buldum, sahibini arıyorum” diye yazdı. Çantayı düşüren Uludağ Gazozları’nın sahibi Hülya ve Mehmet Erbak çifti de aynı saatlerde Teşvikiye Karakolu’na başvurdu. Algöz’ün paylaşımını fark eden bir polis, Erbak çiftine haber verdi.

Çantayı Zafer Algöz’den teslim aldılar.

Bu bir mucize

Posta'nın haberine göre, Hülya Erbak, Zafer Algöz’ü arayıp mücevherlerin hepsini tarif etti. Algöz “Ne zaman isterseniz çantanızı alabilirsiniz” dedi. Erbak çiftinin çocukları Nuri Cem, dün Zafer Algöz’den mücevherleri teslim aldı. Hülya Erbak, Zafer Algöz’e “Bana bir mucize hediye ettiniz, ‘hala böyle iyi insanlar kaldı mı’ diye sorardık, demek ki varmış. İyi ki varsınız” diye mesaj attı.

Çantayı Zafer Algöz’den teslim alan Nuri Cem Erbak, “Annem ve babam mücevherleri sigortalatmaya götürürken düşürmüşler” dedi.

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