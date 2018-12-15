Hayat Açık denizde vurgun yiyen dalgıç Temel Reise benzedi
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Açık denizde vurgun yiyen dalgıç Temel Reis'e benzedi

Peru'da profesyonel olarak dalgıçlık yapan 56 yaşındaki Alejandro Ramos, denizde vurgun yedikten sonra omuz ve göğüs bölgesinde anormal şişkinlikler ortaya çıktı. Zaman içinde büyüyen şişlikler Ramos'u, çizgi film karakteri Temel Reis'e benzetti. Şiddetli ağrılar çeken Ramos için seferber olan doktorlar, çare bulamadı.

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Doktorlar bile çare bulamadı.
Doktorlar bile çare bulamadı.

Peru'da akıllara durgunluk veren tıbbi bir vaka yaşandı. Profesyonel olarak dalgıçlık yapan 56 yaşındaki Alejandro Ramos'un su altında başına gelenler bedenini ve hayatını tamamen değiştirdi.

Kargo gemisi temiz hava borusunu kopardı

BBC'nin haberine göre, Willy adıyla tanınan Ramos geçimini dalgıçlık yaparak sağlıyordu. Dört yıl önce dalış yaptığı sırada temiz hava borusu bir kargo gemisi tarafından koparıldı. Durumu fark eden Ramos hayatta kalmak için vurgun yeme pahasına can havliyle kendini suyun yüzeyine attı.

Alejandro Ramos'un su altında başına gelenler bedenini ve hayatını tamamen değiştirdi.

Doktorlar çare bulamadı

Tahmin ettiği gibi vurgun yiyen Ramos gözünü açtığında hastanedeydi. Ancak vücudunda, özellikle omuz ve göğüs bölgesinde normal ötesi şişkinlikler oluşmaya başladı. Zaman içinde büyüyen şişlikler Ramos'u, çizgi film karakteri Temel Reis'e benzetti. Şiddetli ağrılar çeken Ramos için seferber olan doktorlar, çare bulamadı.

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