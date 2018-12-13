Hayat Ferhat Göçer FETÖ davasından para kazandı
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Ferhat Göçer FETÖ davasından para kazandı

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, 155'e ve savcılığa FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla asılsız ihbarda bulunan şarkıcı Asım Gökmen'e açtığı manevi tazminat davasından 10 bin lira kazandı.

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Ferhat Göçer, açtığı davayı kazandı.
Ferhat Göçer, açtığı davayı kazandı.

Şarkıcı Ferhat Göçer, 155’e ve savcılığa FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla asılsız ihbarda bulunan şarkıcı Asım Gökmen’e açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Göçer’i haklı bulan mahkeme, Gökmen’in 10 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Sabah'ın haberine göre, Ferhat Göçer’in, daha önce FETÖ’den gözaltına alındığı belirtildi. Asım Gökmen’in, 7 Eylül 2016’daki ihbarı nedeniyle Ferhat Göçer’in, 20 Ekim 2016’da gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ifade edildi.

Ferhat Göçer kimdir?

  • 1970 yılında Şanlıurfa'nın bir ilçesi olan Birecik'te doğan Ferhat Göçer, ailesinin işleri gereği çocukluğunu İzmit'te geçirdi. 1985 yılında İzmit Lisesi'nden mezun olan Ferhat Göçer, Üniversite eğitimi ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı’nda tamamladı.
  • Devlet Opera ve Balesi'nde yaklaşık olarak 2 yıl sözleşmeli olarak çalışan Ferhat Göçer, doktor olarak mecburi hizmetini yapmak için Şanlıurfa'ya gitti. Zorunlu hizmetini bitirip İstanbul'a dönen Göçer, Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak görev yaparken aynı zamanda müzik kariyerine de devam etti. Müzik kariyeri ve tıp doktorluğunu aynı anda yürütmekte zorluk çeken ünlü sanatçı, aktif olarak doktorluk mesleğini yapmayı bırakmıştır.

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