Evde Tek Başına’nın devam filmi geliyor

Dünyanın en büyük medya şirketlerinden Disney, 1990 yapımı ‘Evde Tek Başına’nın (Home Alone) devamını çekeceğini açıkladı.

Şirketin CEO’su Bob Iger, Türkiye’de 1991’de vizyona giren filmin ABD’de kasım ayında yayına başlayacak ‘Disney+’ adlı dijital yayın platformunda yayınlanacağını açıkladı.

Devam filmler peş peşe

Iger, ayrıca, yeni platform için ‘Müzede Bir Gece’nin (Night At The Museum) ve ‘Diary of a Wimpy Kid’in devam filmlerinin çekileceğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Iger, bir dönemin sevilen filmlerinin devam filmlerinin yanı sıra yeni kanalın 400’e yakın film ve çok sayıda diziyle yayına gireceğini söyledi.

HAYAT Ünlü müzisyen otel odasında ölü bulundu

HAYAT Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Emin Işık'ı son yolculuğuna uğurladı