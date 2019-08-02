Bin 784 yeni tür tespit edildi

Çakın, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. Yıldönümünde açtığı serginin kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, Kahraman Türk Ordusu’nun 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı’nda iki aya yakın bir süre görev yaptım. Bu anlamlı günü 54 fotoğrafımla unutturmamak için sergiyi açtım” dedi.