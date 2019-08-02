Hayat Ünlü müzisyen otel odasında ölü bulundu
AKTÜEL

Ünlü müzisyen otel odasında ölü bulundu

Bateri ve gitar çalan 39 yaşındaki Fırat Şallı'nın Marmaris'te kaldığı otel odasında cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp veya yara izi olmayan Şallı'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Müzisyen Fırat Şallı
Müzisyen Fırat Şallı

Marmaris'teki eğlence mekanlarında batari ve gitar çalan, Balıkesirli müzisyen Fırat Şallı, İçmeler Mahallesi'nde kaldığı apart oteldeki odasında, temizlik personelince yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Şallı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Darp izine rastlanılmadı

Polisin yaptığı incelemede vücudunda herhangi bir darp ile kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan Şallı'nın cesedi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulunan Şallı'nın cansız bedeni, daha sonra nöbetçi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin, Fırat Şallı'nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Emin Işık'ı son yolculuğuna uğurladı
HAYAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Emin Işık'ı son yolculuğuna uğurladı

Bin 784 yeni tür tespit edildi
HAYAT
Bin 784 yeni tür tespit edildi

Cuma hutbesi: Rabbin için kurban kes
HAYAT
Cuma hutbesi: Rabbin için kurban kes
Göç dalgasına radarlı çözüm

Göç dalgasına radarlı çözüm

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
Yolcu otobüsü alev aldı

Yolcu otobüsü alev aldı

​Balıkesir'deki olayda ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Çocuk Evlerini kapatıyor

'Çocuk Evleri'ni kapatıyor

"Rusya gezine yaptığın masraf bu çocukların bir yılına yeter."
Ellere VAR<br>bize yok!

Ellere VAR
bize yok!

​Premier Lig'deki sistem Türkiye'den farklı olacak.
750'den başlıyor

750'den başlıyor

​Fiyatlar illere ve bölgelere göre farklılık gösteriyor.
İzmir'de yakalandı

İzmir'de yakalandı

Kaynak Holding'in kurucuları arasında yer alıyordu.

Trabzonspor'un <br>yeni golcüsü

Trabzonspor'un
yeni golcüsü

​Adı sır gibi saklanan forvet ortaya çıktı.

ABD<br>resmen duyurdu

ABD
resmen duyurdu

32 senelik anlaşmadan çekildiğini açıkladı.

Bayramda hava<br>nasıl olacak?

Bayramda hava
nasıl olacak?

Bu haberi okumadan tatil planı yapmayın.
1 hafta süreniz var

1 hafta süreniz var

Yurt dışından alışveriş yapanlar mağdur olmayın.
Salda'ya<br>özel koruma

Salda'ya
özel koruma

​Bakan net konuştu: Yapılaşmaya izin verilmeyecek.
Stratejisini değiştirdi

Stratejisini değiştirdi

​BAE, Yemen'deki kaostan kurtulmaya çalışıyor.
Emin Işık<br>hocaya veda

Emin Işık
hocaya veda

İstanbul'daki cenaze törenine Erdoğan da katıldı.
FETÖ'cü<br>'casus' yokmuş!

FETÖ'cü
'casus' yokmuş!

Casusluktan hüküm giyenlerin sayısı yok denecek kadar az.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.