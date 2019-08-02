Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof Dr Emin Işık hocanın cenaze töreninde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Emin Işık hocanın cenaze töreninde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Emin Işık hocanın cenaze töreninde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 yaşında yaşamını yitiren ilahiyatçı Prof. Dr. Emin Işık'ın Şişli Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan cenaze namazının ardından "1966 yılından itibaren İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde hocamdı. Öğrencisi olmaktan çok müşerref olmuştum. Kendilerinden aldığımız o ilhamla, o dersle imam hatip lisesini bitirdik" şeklinde konuştu. Işık cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak IHA DHA
Işık'ın tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da omuzladı.
Işık'ın tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da omuzladı.

Yoğun bakımda geçen tedavi sürecinin ardından 83 yaşında hayatını kaybeden İlahiyatçı, akademisyen ve yazar Emin Işık, Şişli Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Emin Işık'ın cenaze namazına katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Şişli Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından Prof. Dr. Emin Işık'ın cenaze törenine katıldı.

Cenaze törenine Erdoğan'ın yanı sıra Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Necati Karagöz, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ile Işık'ın yakınları katıldı.

Öğrencisi olmaktan çok müşerref olmuştum

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından kısa bir açıklama yaparak, "1966 yılından itibaren İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde hocamdı. Öğrencisi olmaktan çok müşerref olmuştum. Kendilerinden aldığımız o ilhamla, o dersle imam hatip lisesini bitirdik. Sonrada zaten zaman zaman birçok yerde bir arada olma imkanını da bulmuştuk. Rabbimden kendisine rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Işık için helallik isteyerek, "Biz öğrencisiydik. Onun bizde hakkı var" dedi. Cenaze, namazın ardından Işık, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Emin Işık kimdir?

Prof. Dr. Emin Işık, 1936'da Hatay'da dünyaya geldi. İlk dini eğitimini aynı zamanda köyün imamı olan babası Hoca Şemseddin Efendi'den alan Işık, Demirköprü Köyü İlkokulu'nda okuduktan sonra iki yıl Antakya Kur'an Kursu'nda Kur'an hafızlığı eğitimi aldı.

Işık, 1960'ta İstanbul İmam Hatip Okulu'nu, 1964'te ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi.

İstanbul İmam Hatip Okulu'nda 1965-1968 yılları arasında öğretmenlik yapan yazar, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Kur'an İlimleri ve Tefsir Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptı.

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Emin Işık, Ebubekr İbnu'l Enbari'nin "Kitabu'l-Vakfi ve'l-İbtida" adlı eseri üzerinde yaptığı edisyon kritik çalışmasıyla doktorasını yaptı.

Yüzden fazla makale ile ansiklopedi maddesi kaleme alan Prof. Dr. Işık, 39 sene dört ay süren resmi hizmetin ardından 2001'de emekli oldu.

Yakın dönem düşünce hayatının öncü isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Emin Işık'ın makaleleri Fikir ve Sanatta Hareket, Tohum, İslam Medeniyeti dergileriyle Tercüman ve Ayrıntılı Haber gazetelerinde yayımlandı.

Işık'ın, Devleti Kuran İrade (1971), Kur'an'ın Getirdiği İrade (1974), Bilginler Konuşuyor (Suphi Saatçi, Abdülkadir Özcan, Altan Deliorman, Cezmi Eraslan, Durmuş Hocaoğlu ile, 2003), Belh'in Güvercinleri (2008), Aşkı Meşk Etmek (2010), Türk Düşüncesi (Abdullah Çiftçi, Abdullah Kederoğlu, Dilaver Cebeci, Yümni Sezen ile 2010), Nurettin Topçu - Çağdaş Bir Dervişin Dünyası (2019) kitapları bulunuyor.

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