Hakkari'de Mehmetçiğin sahip çıktığı yaralı dağ keçisine tedavi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sizi güzeller güzeli dağ keçisiyle tanıştıralım. Hakkari Çukurca'daki Mehmetçiklerimizin yaralı halde bulduğu yavru dağ keçisi, hemen tedavi edildi. Mehmetçiklerimizle güvende olan ve karnını bir güzel doyuran minik dağ keçisi, tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacak" denildi.

Sizi güzeller güzeli dağ keçisiyle tanıştıralım.



Hakkâri Çukurca’daki Mehmetçiklerimizin

yaralı hâlde bulduğu yavru dağ keçisi hemen tedavi edildi. Mehmetçiklerimizle güvende olan ve karnını bir güzel doyuran minik dağ keçisi tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.🐐#MSB pic.twitter.com/Ey5sBtXQda — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2022

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