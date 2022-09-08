Hayat Hakkaride Mehmetçiğin sahip çıktığı yaralı dağ keçisine tedavi
AKTÜEL

Hakkari'de Mehmetçiğin sahip çıktığı yaralı dağ keçisine tedavi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askerlerin yaralı buldukları yavru dağ keçisinin, tedavi edilip beslendikten sonra doğaya bırakılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Hakkaride Mehmetçiğin sahip çıktığı yaralı dağ keçisine tedavi
Foto: DHA.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sizi güzeller güzeli dağ keçisiyle tanıştıralım. Hakkari Çukurca'daki Mehmetçiklerimizin yaralı halde bulduğu yavru dağ keçisi, hemen tedavi edildi. Mehmetçiklerimizle güvende olan ve karnını bir güzel doyuran minik dağ keçisi, tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacak" denildi.

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Aydemir, \"Jandarmamıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun zincir takmamıza yardımcı oldular. Her gün olduğu gibi bu gün de yanımızdalar, minnettarız’’ dedi.
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