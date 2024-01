Hindistan’ı tanımaya sofradan başlayalım

Tüm eleştirileri arkama alarak ne gördüysem yazmaya ne yaşadıysam paylaşmaya devam ettim. Çünkü ben bir şikemperverim. Ve aynı zamanda mutfak kültürü araştırmacısıyım. Gerçek bir tadım uzmanı sıra dışı yiyeceklere de hâkim olabilmeli, dünya mutfakları üzerine geniş bir bilgi birikimine sahip olabilmelidir. Sıradan lezzetleri herkes tanıtır, mühim olan sıra dışına ulaşabilmektir. Bu sebeple gittiğim her yerde farklı kültürlerin lezzetlerini tanımak için “helal olan” her şeyi yerim. Vazifemi yerine getirirken gezip gördüğüm ülkelerin genel düzene alışık gelmeyen kültürlerini eleştirmek, küçümsemek, yadırgamak haddim olamaz. Çünkü her ülkenin bir kültürü, bir yaşam biçimi vardır. İnsan olarak tüm bu çeşitliliklere saygı duymak bizim vazifemizdir. Her ne olursa olsun insanı insan olarak görebilmek, kültürlere saygı çerçevesinde yaklaşabilmek ve her kültüre ayrım gözetmeksizin ulaşabilmek bu mesleğin en önemli ayrıntısı, herkesin cesaret etmediği belki de en zor olan kısmıdır.