Hayat Hititlerin 3 bin 500 yıllık su kabı bulundu
KÜLTÜR SANAT

Hititlerin 3 bin 500 yıllık su kabı bulundu

Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki kazı çalışmalarında, Hitit ritüellerinde imparatorluğun üst düzey yöneticilerinin kullandığı tahmin edilen 3 bin 500 yıllık boğa biçimli içme kabı bulundu. Kazı başkanı Doç. Dr. Andreas Schachner, aynı binadan çıkarılan üçüncü eser olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Boğa şeklindeki içme kabının 3 bin 500 yıllık olduğu düşünülüyor.
Boğa şeklindeki içme kabının 3 bin 500 yıllık olduğu düşünülüyor.

Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki kazı çalışmalarında, Hitit ritüellerinde, imparatorluğun üst düzey yöneticilerinin kullandığı tahmin edilen 3 bin 500 yıllık boğa biçimli içme kabı bulundu.

Alman Arkeoloji Enstitüsü adına kazı çalışmalarını yürüten kazı başkanı Doç. Dr. Andreas Schachner, Boğazkale ilçesindeki Hattuşa ören yerinde 1906 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi adına başlatılan kazı çalışmalarının 112 yıldır sürdürüldüğünü söyledi. Temmuz ayında başlayan çalışmalarının tamamlandığını belirten Schachner, bu yıl kazının yanı sıra restorasyona da ağırlık verdiklerini anlattı.

AA

Molozların altında bulundu

Çalışmalarda Hitit ve diğer medeniyetlerin tarihine ışık tutacak eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını vurgulayan Schachner, anıtsal bir yapıdaki kazı sırasında boğa biçimli içme kapı bulduklarını dile getirdi.

Eserler ilgili bilgi veren Schachner, şunları kaydetti:

  • "Günümüzden yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine ait bir eser. Anıtsal bir yapıdaki kazı çalışmaları sırasında molozların altında bulundu. Bu yapı da tahminimize göre Hitit döneminde büyük ritüeller ve kült aktivitelerin yapıldığı bir mekan. Önceki yıllarda buna benzer iki eser daha bulunmuştu. Bu da aynı binadan çıkarılan üçüncü eserimiz oldu. Ritüeller sırasında Hititlerin ileri gelenlerinin veya üst düzey yöneticilerinin içme kabı olarak kullandığı bir eser olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Hititlerde 'tanrıyı içmek' diye bir tabir vardı. Ritüellerde yapılan bir şey. Hititlerin elit kısmındaki insanlar belki de rahipler tanrıyı bu tarz bardaklarda içerlerdi. Eserin bir özelliği de bir bütün olarak bulunmasıdır."

Schachner, eserin restorasyonunun tamamlanmasının ardından sergilenmek üzere Boğazköy Müzesine teslim edileceğini sözlerine ekledi.

AA

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