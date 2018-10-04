Hititlerin 3 bin 500 yıllık su kabı bulundu Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki kazı çalışmalarında, Hitit ritüellerinde imparatorluğun üst düzey yöneticilerinin kullandığı tahmin edilen 3 bin 500 yıllık boğa biçimli içme kabı bulundu. Kazı başkanı Doç. Dr. Andreas Schachner, aynı binadan çıkarılan üçüncü eser olduğunu söyledi.

Haber Merkezi 04 Ekim 2018, 15:26 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, 15:33 AA