Diriliş Ertuğrul oyuncusu dolandırıldı

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile işadamı Emre Kural’ı akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu belirterek dolandırdıkları iddiasıyla iki kişi hakkında 14’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesine göre Düzyatan soruşturma aşamasındaki ifadesinde “Olay tarihinde beni İzmirValiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nden aradılar. Akülü araba ihtiyacı olduğunun söylenmesi üzerine verilen hesaba 3 bin lira para yatırdım” dedi. Diğer mağdur Emre Kural da şirketinin Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nden arandığını söyledi. Mahkeme mağdurların zararının giderilmesi için sanık Utku Kemal K.’ya süre verilmesini ara kararında açıkladı. Dinlenmeyen sanık Hacı Emin C.’nin zorla getirilmesine de karar verildi.

HAYAT TRT'den Diriliş açıklaması: Ertuğrul'u aşık etmemiz lazım

HAYAT Diriliş Ertuğrul hayranları sosyal medyayı salladı