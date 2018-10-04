Hayat Sahibinden 471 yıllık hamam 96 milyona satılıyor
KÜLTÜR SANAT

Sahibinden ​471 yıllık hamam 96 milyona satılıyor

Sahibinden 471 yıllık hamam 96 milyona satılıyor

471 yıl önce İstanbul Kocamustafapaşa'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen Kapıağası Yakup Ağa Hamamı sahibinden.com'da satışa çıktı. Emlak piyasasına giren tarihi yapının fiyatı ise 96 milyon lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi Diğer
Emlak piyasasına giren tarihi yapının fiyatı ise 96 milyon lira olarak belirlendi.
Emlak piyasasına giren tarihi yapının fiyatı ise 96 milyon lira olarak belirlendi.

1547 yılllarında Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve 1987’de el değiştiren hamam, sahibinden.com'da satışa çıkarıldı. 13 yıl boyunca restore edilen bina için 96 milyon TL isteniyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre, hamamı satışa çıkaran firma yetkilisi ilanın yeni olmasına rağmen ilginin oldukça yoğun olduğunu söyledi. Satış yetkilisi, "Yabancı işadamları yoğun ilgi gösteriyor. İlk sırada ise Araplar yer alıyor. Çok önemli işadamlarından teklifler aldık" şeklinde konuştu.Mimar Sinan’ın risalelerde kayıtlı 477 eserinin olduğunu söyleyen yetkili, bunların 56 tanesinin hamam olduğunu belirtti.

1547’de inşa edilen ve 1987’de el değiştiren Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, Mimar Sinan’ın imzasını taşıyan 56 hamamdan biri.


Yaklaşık 2 bin 106 metrekare arsa üzerine kurulu hamamın dış restorasyonu 13 yılı süren çalışmanın ardından 2007’de tamamlandı.

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