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Hayat

İlk Türk astronot Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi Houston'a geldi

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu tamamlandı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, 18 günlük uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya döndü. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi ABD'nin Houston şehrine geldi. Alper Gezeravcı'yı havalimanında ailesi karşıladı.

09:05 - 10/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:22 - 10/02/2024 Cumartesi
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Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi Houston'a geldi
Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi Houston'a geldi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, 18 günlük uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya döndü. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi ABD'nin Houston şehrine geldi.

Alper Gezeravcı'yı havalimanında ailesi karşıladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, yaklaşık 48 saat süren bir yolculuğun ardından ABD'nin Florida açıklarında okyanusa indi. Kapsülün, yer ekibi tarafından gemiye alınmasının ardından, Ax-3 ekibi Dragon kapsülünden çıkarıldı.

'Merhaba Dünya ben geldim'

Dünya'ya dönen Gezeravcı, ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medya paylaşımında, Dragon kapsülünden çıktıktan sonra çekilen Axiom Space tarafından ilk fotoğraf karesine yer veren Gezeravcı, "Merhaba Dünya, ben geldim" dedi. Axiom Space, tarafından sosyal medyada yapılan Alper Gezeravcı paylaşımında ise "Ax3 Görev Uzmanı Alper Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak tarih yazıyor. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay, gelecek nesil kaşiflere ilham veriyor" ifadeleri kullanıldı.



#Alper Gezeravcı
#Axiom-3
#ABD
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