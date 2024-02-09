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Alper Gezeravcı döndü! Dragon kapsülü ve Axiom-3 mürettebatı AtlantiK Okyanusu'na iniş yaptı

Alper Gezeravcı ve Ax-3 ekibi Dünya'ya döndü. Dragon Uzay Aracı'nın gövde kısmı kapsülden ayrıldı. Aracın yörüngeden çıkışı için ateşleme gerçekleşti ve bu ateşleme 9 dakika sürdü. Önce yavaşlama paraşütlerini açan kapsül tüm paraşütlerini açarak Atlantik Okyanusu'na iniş yapıyor. Peki, Alper Gezeravcı ve Ax-3 ekibi Türkiye saati ile saat kaçta iniş yaptı? İşte Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü ile ilgili son dakika bilgiler...

16:39 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 16:40 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı

Alper Gezeravcı döndü mü sorusu tüm Türkiye'nin radarında. Daha önce birden fazla kez ertelenen dönüş başladı ve sona yaklaşılıyor. Hava şartlarının uygun olması halinde belirlenen saatte iniş yapacak Dragon kapsülü ve Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını Türkiye'den bir heyet de karşılamaya hazırlanıyor. Peki; Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılan Alper Gezeravcı ne zaman saat kaçta dönecek, nereye inecek, nereden izlenir?

Alper Gezeravcı dünyaya döndü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.

Yaklaşık 48 saat süren dönüş yolcuğunun ardından kapsül bugün 16.30'da Dünya'ya iniş yaptı.

SpaceX, ayrılmanın ardından tüm uçuş ve iniş sürecinin otomatik pilot aracılığıyla gerçekleştirildi.

Tarihi yolculuk 19 Ocak'ta başladı

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.

Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.



#Alper Gezeravcı
#Axiom-3
#Ax-3
#dragon kapsülü
#uzay yolculuğu
27 dakika önce
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