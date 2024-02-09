Alper Gezeravcı döndü mü sorusu tüm Türkiye'nin radarında. Daha önce birden fazla kez ertelenen dönüş başladı ve sona yaklaşılıyor. Hava şartlarının uygun olması halinde belirlenen saatte iniş yapacak Dragon kapsülü ve Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını Türkiye'den bir heyet de karşılamaya hazırlanıyor. Peki; Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılan Alper Gezeravcı ne zaman saat kaçta dönecek, nereye inecek, nereden izlenir?