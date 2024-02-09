Alper Gezeravcı döndü mü sorusu tüm Türkiye'nin radarında. Daha önce birden fazla kez ertelenen dönüş başladı ve sona yaklaşılıyor. Hava şartlarının uygun olması halinde belirlenen saatte iniş yapacak Dragon kapsülü ve Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını Türkiye'den bir heyet de karşılamaya hazırlanıyor. Peki; Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılan Alper Gezeravcı ne zaman saat kaçta dönecek, nereye inecek, nereden izlenir?
Alper Gezeravcı dünyaya döndü
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.
Yaklaşık 48 saat süren dönüş yolcuğunun ardından kapsül bugün 16.30'da Dünya'ya iniş yaptı.
SpaceX, ayrılmanın ardından tüm uçuş ve iniş sürecinin otomatik pilot aracılığıyla gerçekleştirildi.
Tarihi yolculuk 19 Ocak'ta başladı
Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.
Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.
Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.