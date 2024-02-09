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Alper Gezeravcı bugün yuvaya dönüyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki misyonunu tamamladı ve 7 Şubat günü saat 17.20'de Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı. Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün hava şartlarına bağlı olarak bugün 16.30'da Dünya'ya inmesi bekleniyor.

Seren Som
Seren Som
09:25 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hava şartlarının dönüşe engel olması nedeniyle Gezeravcı ISS'te 18 gün kaldı.
Hava şartlarının dönüşe engel olması nedeniyle Gezeravcı ISS'te 18 gün kaldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.


Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.


Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüşü hava koşullarının elverişsiz olmasından dolayı daha önce üç kez ertelendi.

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 7 Şubat Çarşamba günü saat 17.20'de ayrıldı.


48 saat sürmesi bekleniyor

Yaklaşık 48 saat sürmesi beklenen dönüş yolcuğunun ardından kapsülün bugün 16.30'da Dünya'ya inmesi öngörülüyor.

SpaceX, ayrılmanın ardından tüm uçuş ve iniş sürecinin otomatik pilot aracılığıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.


Şirket, Dragon uzay aracının ISS'ten ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.


Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayacak olan Dragon kapsülü paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.


Planlı inişin, ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.


Gezeravcı, kapsülün düştüğü noktadan denizden gemiye alınıp ilk muayeneleri gerçekleştirilecek.

Houston'da kapsamlı sağlık taraması yapılacak olan Gezeravcı ve ekibi bir süre karantinada tutulacak.

İniş ertelenebilir

Dönüş yolculuğunda beklenmedik bir hava muhalefetine karşı B planı hazırlandı.

Hava şartları inişe elvermez ise ekibin yolculuğunun biraz daha uzaması gündemde.



#Alper Gezeravcı
#Uzay
#Dünya
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