İnci Gold yeni tasarımları ile İstanbul Jewelry Show'da.

Dünyanın en büyük beş uluslararası mücevher fuarından biri olan İstanbul Jewelry Show 54'üncü kez kapılarını açtı. İnci Gold, bu yıl 5-8 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte, en yeni ve iddialı koleksiyonlarını ziyaretçilere tanıttı.





İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş, “İnci Gold olarak teknoloji altyapımızla ve modaya yön veren tasarımlarımızla mücevher sektöründe ilerlemeyi sürdürüyoruz. İstanbul Jewelry Show’da da ziyaretçilerimize en özel koleksiyonlarımızın yanı sıra yaklaşık 130 yeni modelimizi görücüye çıkardık. Mücevher alanında gerçekleştirdiğimiz ihracat odaklı yolculuğumuzu ABD’den Japonya’ya, Avustralya’dan Güney Afrika’ya, Hong Kong’tan Portekiz’e kadar 38 ülkede sürdürüyoruz. Bu fuarda da yeni işbirlikleri ile birlikte 750 bin dolarlık anlaşma imzalamayı planlıyoruz” dedi.





En büyük fuara ev sahipliği yapıyor

Mart ve Ekim olmak üzere sektörü yılda 2 kere İstanbul'da bir araya getiren İstanbul Jewelry Show, bu zamana kadar yapılan en büyük Ekim fuarına ev sahipliği yapıyor. Fuar, 40 bin metrekareden 50 bin metrekareye yükselirken toplamda 5 hall’de 27 bini aşkın sektör profesyonelini ağırlıyor. Fuarda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat gibi ürün grupları ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.











