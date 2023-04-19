İnci Gold uygulamasıyla kendi mücevherini kendin tasarla

Temelleri Kapalıçarşı’da atılan ve her yıl gelişerek büyüyen İnci Gold, sektörde 30 yılı geride bırakırken yeniliklere de öncülük ediyor.





Yılda bir tona yakın üretim kapasitesi olan ve dünyada 40’dan fazla ülkeye her yıl 15 milyon dolarlık ihracat yapan İnci Gold, geçen sene dijital altyapısını da bir milyon dolar yatırım yaparak güçlendirdi.





1 yılda 44 binden fazla kişinin indirdiği İnci Gold uygulaması yenilendi

Sektörün öncü isimlerinden olan firma, hayata geçirdiği uygulama ile kullanıcılara kendi tasarımlarını kendileri oluşturma imkânı sundu. Yenilenen uygulamada bin 500 ürünün taş ve altın rengini, ayarını, ölçüsünü tasarlayıp son halini çeşitli açılardan görerek satın alma fırsatı kullanıcılara sunularak hayal güçlerini harekete geçirmeye davet ediliyor. Güncellenen tasarımı ve geliştirilen altyapısı sayesinde İnci Gold kullanıcılarına çok daha kolay ve keyifli bir deneyim sunuyor.









Dileğinizi tasarlayın

Uygulamanın kısa süre içerisinde tüketicilerin büyük ilgini çektiğini belirten İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş, “Yenilenen uygulamamız ile daha hızlı, kolay ve çok daha dinamik bir kullanıcı deneyimi hedefledik. Uygulamamızı 1 yıl içinde 44 bin kişi indirdi ve buradan kendi tasarımını oluşturdu. Uygulamada İnci Gold tasarımlarının yanı sıra kullanıcılara kendi ürünlerini diledikleri gibi tasarlayabilecekleri bir ortam sağladık. Her ürünün 972 açıdan görülebildiği uygulamaya 1,5 milyon fotoğraf eklendi. Yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaptığımız uygulamamızı sürekli geliştiriyoruz. Hedefimiz bu dijital ürünümüzü yurtdışına da taşımak” dedi. Milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Kurtulmuş, “Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İnci Gold uygulamamızı, gerçekleştireceğimiz yeni iş birlikleri ile yurt dışında hizmete sunmayı ve ülkemizin dünya kuyum sektöründeki konumunu daha da ilerilere taşımayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Önümüzdeki yıl 60 ülkeye ihracat yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Kurtulmuş, “Yıllık kuyum ihracatının 5 milyar dolar olduğu sektörde, İnci Gold olarak 15 milyon dolar değerindeki yaklaşık bir ton ürünün ihracatını gerçekleştiriyoruz. Sektörümüzün 5 yıllık bir süreçte İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşeceğine inanıyorum” dedi.









Sayısız hediye alternatifi sunuyor

İnci Gold, mobil uygulamanın yanı sıra ürettiği modelleri online satış sitesi www.incigold.com üzerinden de zevk sahibi müşterilerinin beğenisine sunuyor. Özel tasarımlarla kişinin zevkine göre oluşturulabilen İnci Gold koleksiyonu, birbirinden eşsiz takılar, değerli taşlar, altın, gümüş ve çeşitli pırlantalar arasından sayısız hediye alternatifleri ile öne çıkıyor. Zevke göre seçilebilen taşlar ve aksesuarlarla zenginleşen kolye, kolye ucu, yüzük, alyans, tektaş, beştaş, bilezik, bileklik, küpeler ve setler güzelliklerine güzellik katmak için ziyaretçilerini bekliyor.

‘İnci Gold’ uygulamasına Google Play Store ve Apple Store’dan ulaşmak mümkün.



