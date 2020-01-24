Hayat İstanbullulara güzel haber Sıcaklık artacak
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İstanbullulara güzel haber: Sıcaklık artacak

İstanbullulara güzel haber: Sıcaklık artacak

Meteoroloji yetkililerinden alınan verilere göre, pazar günü hava sıcaklığı 13 dereceye kadar yükselecek. İstanbullular yeni haftaya yağmurla başlayacak.

Haber Merkezi İHA
İstanbullular pazar günü güzel havanın tadını çıkaracak.
İstanbullular pazar günü güzel havanın tadını çıkaracak.


İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan paylaşımda İstanbul’da bugün havanın çok bulutlu; 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günü parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bugün en düşük 3, en yüksek 8 derece olacağı tahmin edilen hava sıcaklıklarının, yarın en düşük 4, en yüksek 10 derece; Pazar günü ise en düşük 7, en yüksek 13 derece olacağı ifade edildi.

En düşük sıcaklık 8 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre; İstanbul, yeni haftaya yağışlı bir havayla başlayacak. Hava sıcaklığının ise en düşük 8, en yüksek 13 derece olması bekleniyor.

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