Mavi Marmara öykü ve şiirsiz olmaz

Filistinli Müslümanlara insani yardım götürmek için 10 yıl önce yola çıkan ve saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisi unutulmasın diye Mavi Marmara Derneği tarafından ödüllü öykü ve şiir yarışması düzenleniyor. Son başvuru tarihi ise 15 Kasım.

GÜNDEM Mavi Marmara 10 yaşında

Yarışmanın jüri üyeleri arasında edebiyat dünyasından Ali Emre, Şakir Kurtulmuş, A. Ali Ural, Yıldız Ramazanoğlu, Hakan Albayrak ve Ebubekir Kurban bulunuyor. 15-30 yaş arası gençlerin başvuru yapabileceği yarışmada, birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin lira verilecek.

DÜNYA Hamas'tan 10. yılında "Mavi Marmara' değerlendirmesi: Türkler içindeki kahramanlığı gösterdi

Mansiyon ödülüne değer görülen ilk 10 kişiye de biner lira takdim edilecek.