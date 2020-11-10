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Mavi Marmara öykü ve şiirsiz olmaz

Mavi Marmara öykü ve şiirsiz olmaz

On yıl önce Filistin'e insani yardım götürmek için yola çıkan ve saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisi unutulmadı. Mavi Marmara Derneği'nin düzenlediği ödüllü öykü ve şiir yarışmasıyla özgür Kudüs'e giden yol hatırlatılıyor. Son başvuru tarihi 15 Kasım.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mavi Marmara 10 yaşında
Mavi Marmara 10 yaşında

Filistinli Müslümanlara insani yardım götürmek için 10 yıl önce yola çıkan ve saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisi unutulmasın diye Mavi Marmara Derneği tarafından ödüllü öykü ve şiir yarışması düzenleniyor. Son başvuru tarihi ise 15 Kasım.

Mavi Marmara 10 yaşında
GÜNDEM
Mavi Marmara 10 yaşında

Yarışmanın jüri üyeleri arasında edebiyat dünyasından Ali Emre, Şakir Kurtulmuş, A. Ali Ural, Yıldız Ramazanoğlu, Hakan Albayrak ve Ebubekir Kurban bulunuyor. 15-30 yaş arası gençlerin başvuru yapabileceği yarışmada, birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin lira verilecek.

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Mansiyon ödülüne değer görülen ilk 10 kişiye de biner lira takdim edilecek.

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