Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Mavi Marmara 10 yaşında
3. SAYFA

Mavi Marmara 10 yaşında

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırının 10. yılında anma programı düzenlendi. İHH tarafından yapılan açıklamada, yeryüzünden zulüm kalkıncaya dek, Özgür Kudüs için Mavi Marmara yoluna devam edeceğine vurgu yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Mavi Marmara gemisi ilk olarak Sarayburnu'ndan yola çıkmıştı.
Mavi Marmara gemisi ilk olarak Sarayburnu'ndan yola çıkmıştı.

İsrail'in dokunulmaz olarak bilinen algısını kıran Mavi Marmara muhtaç ve mazlumların umut sembolü oldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Mavi Marmara şehitleri, geminin kalktığı bölge olan Sarayburnu'nda düzenlenen programla anıldı.

Şehit yakınları ve Mavi Marmara yolcularının katıldığı programda konuşan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı İsmail Yılmaz, anma programı için geniş çaplı bir organizasyon yapıldığını ancak dünyanın yaşadığı pandemi nedeniyle programı değiştirdiklerini söyledi.

Sosyal medya üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve insanlara Mavi Marmara'yı anlatmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Mavi Marmara gemisi, ilk olarak İstanbul'dan Antalya'ya yolcularını almak için buradan Sarayburnu'ndan yola çıkmıştı. Mavi Marmara’nın yola çıkışını ve şehit olan 10 arkadaşımızı anmak adına küçük bir etkinlik düzenledik. Mavi Marmara'nın, dünyada bugüne kadar düzenlenmiş belki en temiz ve şeffaf, insanlık sorununu dünyanın gündemine taşımak adına yapılmış çok güzel bir sivil çalışma olduğunu söylemek istiyorum."

İHH Başkanı Bülent Yıldırım: Bana benzeyen 3 kişiyi vurdular
OYNAT 01:43
İHH Başkanı Bülent Yıldırım: Bana benzeyen 3 kişiyi vurdular
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince 31 Mayıs 2010 tarihinde yapılan saldırının 10. yılında TVNET ekranında Mavi Marmara davası ve şahitleri konuşuldu. Mavi Marmara davası Avukatı Uğur Yıldırım İsrail askerlerinin planlı bir şekilde cinayet işlediklerini anlatırken, 'Gemiye müdahale için gelenlerin ellerinde özel kişilerin olduğu fotoğraflı liste vardı. Şehitlerimizden İbrahim Bilgen, Raid Salah'a benzediği için şehit edildi' ifadesini kullandı. İHH Başkanı Bülent Yıldırım ise İsrail askerlerinin, kendisine benzeyen 3 kişiyi vurduğunu ifade etti.

Her inançtan gönüllü o gemideydi

Mavi Marmara'da 36 ülkeden ve her inançtan insan olduğuna dikkati çeken Yılmaz, geminin yola çıkışının her aşamasının resmi olarak yapıldığını ve Birleşmiş Milletlerin de gözlemci olarak davet edildiğini vurguladı.

Yılmaz, "Uluslararası sularda olmamıza rağmen, 80 yıldır Filistinli kardeşlerimize uyguladıklarını 31 Mayıs'ta bize de yaptılar. Uluslararası sularda maalesef bu yapılan katliamdı." diyerek, şunları kaydetti:

"Çünkü sivil insanların askeri anlamda bütün unsurlarla saldırıya uğradığı bir gündü. Şehit olan 10 arkadaşımız, 50'den fazla da yaralı arkadaşımız var. O gün orasını tarif etmek istesek zaten BM raporlarında net görülüyor. Tarafsız heyetin oluşturduğu yolcularla yaptığı görüşmeler sonrası çıkan raporlar, kasten bilerek, cinayet amaçlı ateş etmeler olduğunu gösteriyor. Biz dünyaya Filistin'in sesini duyurmak istemiştik ve duyurduğumuzu düşünüyoruz. Filistin'in özgür haklarını alana kadar, Mescid-i Aksa özgürleşene kadar, Türkiye olarak, vicdanlı insanlar olarak bu mücadelemize devam edeceğiz. Mavi Marmara tüm mazlumlar adına dünya için umut ışığıdır."

Bu yolda nice yiğitler şehit oldu. Özgür Kudüs için canlarını feda eden Mavi Marmara şehitlerini unutmayacağız. İbrahim Bilgen, Çetin Topçuoğlu, Cengiz Songür, Fahri Yaldız, Cengiz Akyüz, Cevdet Kılıçlar, Ali Haydar Bengi, Necdet Yıldırım, Uğur Süleyman Söylemez, Furkan Doğan bu kutlu yolda şehadete ulaştı.

"Babamın şehadetinin üzerinden tam 10 yıl geçti"

Anma programına katılan şehit İbrahim Bilgen'in oğlu İsmail Bilgen de duygularını şöyle dile getirdi:

"Babamın şehadetinin üzerinden tam 10 yıl geçti. 10 yıldır babama olan hasretimiz hiç dinmedi. Bugün bizim için çok anlamlı. 10 yıl değil, 100 yıl geçse de biz bu anılarımızı içimizde taze tutacağız. Bunu en derinde hissedeceğiz. Bu acıyı hisseden bilir. Bu acıyı Filistinliler, Gazzeliler yıllardır çekiyordu. Bizim babalarımız, insanlarımız tamamen silahsız bir şekilde, insanlık malzemesi taşırken şehit edildi. Bundan 10 yıl değil, 100 yılda geçse insanlar İsrail'in bu ayıbını her zaman hatırlayacak. Bizim de bu acımız, daima taze bir şekilde içimizde kalacak adalet sağlanana kadar."

Konuşmaların ardından, Mavi Marmara'nın kalktığı bölgede toplanan katılımcılar, her şehidin isimlerinin yazılı olduğu gülleri karaya bıraktı. Daha sonra katılımcılar şehitlerin anısına denize de güller attı.

"Kudüs bizim olacak"

Kudüs hala mahkum, ambargo hala devam ediyor. Mavi Marmara ve ona gönül veren milyonlar, özgür Kudüs için yürüyüşünü sürdürecek. Tüm gücüyle Kudüs’ün ‘bizim’ olduğunu haykıracak. Yeryüzünden zulüm kalkıncaya dek, Özgür Kudüs için Mavi Marmara yoluna devam edecek.

Mavi Marmara şehitleri saldırısının 10. yılı: TVNET'te 10 yıllık süreç konuşuldu
GÜNDEM
Mavi Marmara şehitleri saldırısının 10. yılı: TVNET'te 10 yıllık süreç konuşuldu

Abone Ol Google News
Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

​İsimleri ifşa edince sahte raporla hastaneye kapattılar!
Bir projeyi daha sahiplendi

Bir projeyi daha sahiplendi

​İmamoğlu'nun yaptığı algı çürüdü.
Avrupanın son 24 saati

Avrupa'nın
son 24 saati

​İşte ülke ülke son durum.
428 yerde kaldırıldı

428 yerde kaldırıldı

​Bakanlık, detaylı bir açıklama yaptı.
Azalmaya <br>devam ediyor

Azalmaya
devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Dink Vakfı'na <br>tehdide tutuklama

Dink Vakfı'na
tehdide tutuklama

​Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi.
Kuyuönü Hes Projesi

Kuyuönü Hes Projesi

​10 Bin Hanenin Enerji İhtiyacını Karşılayacak
Tütüne karşı <br>gençlerle mücadele

Tütüne karşı
gençlerle mücadele

Erdoğan, tütüne hayır gününde konuştu.

Gizli mektuplar açılacak

Gizli mektuplar açılacak

Yasal mücadele milyonlarca dolara mal oldu.
Dev proje açıldı

Dev proje açıldı

Sultan 2. Abdülhamit yaptırmıştı, yeniden şifa dağıtacak.
ABD yangın yeri!

ABD yangın yeri!

​Protestolar kontrolden çıktı.
İslam'ın iki düşmanı<br>cehalet ve bilgisizlik<br>

İslam'ın iki düşmanı
cehalet ve bilgisizlik

​Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan dünü ve bugünü değerlendirdi.
İstanbul için 3 günlük uyarı

İstanbul için 3 günlük uyarı

​Meteoroloji'den tüm yurdu etkileyecek yeni tahmin.
Joker gerçek oldu!

Joker gerçek oldu!

​Bu görüntüler akıllara o sahneyi getirdi.
Şehidin eşi<br> yürekleri dağladı

Şehidin eşi
yürekleri dağladı

​'Helalleşemedik bile, kızım için sabrediyorum.'
Polis arabası göstericileri ezdi

Polis arabası göstericileri ezdi

​ABD'den şok eden şiddet görüntüleri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.