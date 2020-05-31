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Dünya Hamastan 10 yılında "Mavi Marmara değerlendirmesi Türkler içindeki kahramanlığı gösterdi
ORTADOĞU

Hamas'tan 10. yılında "Mavi Marmara' değerlendirmesi: Türkler içindeki kahramanlığı gösterdi

Hamas, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırının tam anlamıyla bir suç olduğunu ve İsrail sadizmini gözler önüne serdiğini bildirdi. "Yaşananlar, gemideki Türkler başta olmak üzere aktivistlerin içindeki kahramanlığın ne derece büyük olduğunu, hepimize gösterdi. İnsani ilkeler ve kuşatılmış insanlara yardım etmek için çıktıkları bu yolda canlarını veren şehitlerin yaptıklarının da ne kadar asil olduğunu gördü. Gemide olanlar ayrıca, Filistin davasının, Türk halkında edindiği yeri de gözler önüne sermiş oldu" diyen Hamas Sözcüsü Hazım Kasım "Gazze'ye yönelik abluka 13 yılı aştı. Burada insani durum çok kötü. Bu nedenle vakit, öncekilerden daha büyük bir hareketlilik gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İsrail askerleri tarafından 31 Mayıs 2010'da düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi yaralanmıştı.
İsrail askerleri tarafından 31 Mayıs 2010'da düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi yaralanmıştı.

Hamas, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırının tam anlamıyla bir suç olduğunu ve İsrail sadizmini gözler önüne serdiğini bildirdi.

İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 10. yılında açıklamalarda bulunan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, abluka altındaki Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan ve aktivistleri taşıyan gemiye yönelik gerçekleştirilen bu saldırının, "İsrail sadizmini gözler önüne serdiğini" ve "insanlık tarihinin en çirkin suçlarından biri" olduğunu söyledi.

İsrail'in, Gazze ve Filistin'le dayanışma içinde olmak isteyenleri caydırmak için böyle bir suç işlediğini kaydeden Kasım, bu saldırının ayrıca, "İsrail'in bu tür gemileri Gazze'ye sokmak istemediğini ve dünyayı Gazze ablukası konusunda sessiz bırakmak için çalıştığını" ortaya koyduğunu ifade etti.

  • Kasım şunları kaydetti:
  • "Yaşananlar, gemideki Türkler başta olmak üzere aktivistlerin içindeki kahramanlığın ne derece büyük olduğunu hepimize gösterdi. İnsani ilkeler ve kuşatılmış insanlara yardım etmek için çıktıkları bu yolda canlarını veren şehitlerin yaptıklarının da ne kadar asil olduğunu gördü. Gemide olanlar ayrıca, Filistin davasının, Türk halkında edindiği yeri de gözler önüne sermiş oldu."

Gazze için uluslararası hareketlilik çağrısı

Mavi Marmara olayıyla dayanışmanın sürdürüldüğünü, Filistin davasına desteğin de canlı olduğunu belirten Kasım, ancak İsrail'in işlediği bu suçun bazı aktivistleri Gazze'ye gelmekten alıkoyduğunu söyledi.

"Gazze'ye yönelik abluka 13 yılı aştı. Burada insani durum çok kötü. Bu nedenle vakit, öncekilerden daha büyük bir hareketlilik gerektiriyor." ifadelerini kullanan Kasım, dünyadaki aktivistlere, ABD tarafından desteklenen siyonist rejimle mücadele için daha fazla girişimde bulunma çağrısı yaptı.

Kasım, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma başlatılması talebini reddetmesinin, İsrail'i, Filistin halkına ve onlarla dayanışma içinde olanlara karşı suç işlemeye, yasa dışı eylemlerini sürdürmeye teşvik ettiğini vurguladı.

Dosya 3 kez kapatılmıştı

UCM Savcılığı, İsrail'in 2010 yılında Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatılması talebini 3 Aralık 2019'da reddederek dosyayı üçüncü defa kapatmıştı.

Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine, uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından 31 Mayıs 2010'da düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi yaralanmıştı. Mavi Marmara saldırısı, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

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