Murat Ülker'den Harvard Sabri Ülker Merkezi'ne tebrik: Bilimin ışığında metabolizmanın sırları çözülüyor

•25- 26 Mayıs 2022 The Nutrition Society ortaklığında Türkiye’de ilk defa “Sağlık İçin Beslenmenin Rolü” Konferansı düzenlendi ve dengeli beslenmenin toplum sağlığının geleceği için oynadığı kritik öneme dikkat çekildi.

•16 Haziran 2022 tarihinde tarım ve beslenme alanındaki en son gelişmelerin paylaşıldığı uluslararası Future of Food Konferansı’na Sabri Ülker Vakfı, network partner üyesi olarak davet edildi. FAO, Avrupa Çevre Komisyonu ve FoodDrinkEurope gibi kurumların temsilcilerinin de yer aldığı konferansta AB projeleri ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi.

•EIT Food Call for RIS Future Citizen Labs 2022 için ‘’Citizen Labs of Turkey and Malta” isimli proje hibe almaya hak kazandı. Koordinatör olarak yer alınan projede, yerel ürünlerde gıda güvenliği ve israfı konularında toplumda bir farkındalık sağlanılması hedef alındı. Ayrıca, tüketicinin gıdaya duyduğu güvenin arttırılması ve yerel ürün üreticilerinin desteklenmesi amaçlandı. Atölye çalışmaları, webinar ve çeşitli iletişim projeleri ile yürütülen bu çağrı kapsamında 4 aylık projenin final etkinliği 5 Aralık’ta Malta’da gerçekleştirildi. Proje, Maltalı şefin Türk yemeklerini pişirdiği, Türk şefin de Malta’ya özgü bir yemeği pişirdiği atölye ile sonlandı.