Prof. Dr. Nabi Avcı Boğaziçi Söyleşileri'ne konuk oldu

Prof. Dr. Avcı, Kültür Konseyi Derneği tarafından düzenlenen "Boğaziçi Söyleşileri" kapsamında "Siyaset ve Kültür" konulu bir konuşma yaptı. Kültür siyasetinin en aşırı örneklerinin totaliter rejimlerde görüldüğünü, Hitler Almanyası ve Stalin Rusyası'nda bu işlerin had safhaya ulaştığını dile getiren Avcı, Almanya'da Goebbels ve Rusya'da Jdanov'un büyük kitleleri tepeden tırnağa resmi ideolojinin tarif ettiği, onayladığı bir kültür teknesinde yoğurmayı başarabileceklerini düşündüklerini hatırlattı: Buna karşın yeterince başarılı olamadıklarını aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"Artık teknoloji öyle bir hale geldi ki eskiden olduğu gibi insanları yukarıdan sopayla belli istikametlerde kültürlemenin mümkün olmadığı bir evreye geldik.

Televizyon bugünkü kadar yaygın olsaydı, Hitler muvaffak olamaz hatta bir mizah unsuru olurdu. Hitler'i Hitler yapan radyodur.

Hitler gerçekten çok usta bir konuşmacıydı, radyo mecrasını başarıyla kullandı. Radyo ile Almanları etkilemekte çok başarılı oldu ama görüntü olarak izlediğinizde o kadar muvaffak değil. Kültürün toplumlara ulaşmasında kullanılan mecralardaki çeşitlenme artık tek tip kültür anlayışının toplumun bütün gözeneklerine işlemesine izin vermiyor. Her şeye rağmen siyasetçiler bu günde iletişim mecralarına hakim olmakla, insanların ve kitlelerin fikriyatını şekillendirebileceklerini düşünmeden edemezler, bu yanlıştır. Bütün araştırmalar gösteriyor ki kitle iletişim araçları insanlarda yeni kanaatler oluşturmakta çok etkili değildir. Kitle iletişim araçları zaten insanlarda var olan fikirlerin pekişmesini sağlar."

Avcı, kitle iletişim araçlarının işleyişinde radikal değişiklikler beklemenin yanlış olduğunu aktararak, "Ancak bunu hiçbir siyasi otorite sessizce kabullenmek istemez." dedi.

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Sosyal medyada Trump örneği

Bu durumun sadece iktidarlar değil, muhalefet için de geçerli olduğunu ifade eden Nabi Avcı, sözlerini, "Mesela Trump gibi... Bırakın kitle iletişim araçlarını, sosyal medya üzerinden bile insanların düşüncelerini değiştirebileceklerini vehmetmekten kendini alamıyor. Aynı şey derece derece bütün siyasi kadrolarda vardır. Sadece iktidarlara mahsus bir hastalık değildir bu muhalefette de aynı şekildedir. Her gün çok başarılı argümanlarla sürdüğünüz kampanyanın nasıl geri tepebileceğini fark edemeyebilirsiniz" diye tamamladı.

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