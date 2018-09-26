Hayat Prof Dr Nabi Avcı Boğaziçi Söyleşilerine konuk oldu
KÜLTÜR SANAT

Prof. Dr. Nabi Avcı Boğaziçi Söyleşileri'ne konuk oldu

Prof. Dr. Avcı, Kültür Konseyi Derneği tarafından düzenlenen "Boğaziçi Söyleşileri" kapsamında "Siyaset ve Kültür" konulu bir konuşma yaptı. Teknolojinin bugünkü etkisinden söz eden Prof. Dr. Avcı, özellikle siyasette etkin kullanıldığına dikkat çekerek, "Trump, bırakın kitle iletişim araçlarını, sosyal medya üzerinden bile insanların düşüncelerini değiştirebileceklerini vehmetmekten kendini alamıyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Nabi Avcı, kültür siyasetinin en aşırı örneklerinin totaliter rejimlerde görüldüğünü söyledi.
Prof. Dr. Nabi Avcı, kültür siyasetinin en aşırı örneklerinin totaliter rejimlerde görüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Avcı, Kültür Konseyi Derneği tarafından düzenlenen "Boğaziçi Söyleşileri" kapsamında "Siyaset ve Kültür" konulu bir konuşma yaptı. Kültür siyasetinin en aşırı örneklerinin totaliter rejimlerde görüldüğünü, Hitler Almanyası ve Stalin Rusyası'nda bu işlerin had safhaya ulaştığını dile getiren Avcı, Almanya'da Goebbels ve Rusya'da Jdanov'un büyük kitleleri tepeden tırnağa resmi ideolojinin tarif ettiği, onayladığı bir kültür teknesinde yoğurmayı başarabileceklerini düşündüklerini hatırlattı: Buna karşın yeterince başarılı olamadıklarını aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"Artık teknoloji öyle bir hale geldi ki eskiden olduğu gibi insanları yukarıdan sopayla belli istikametlerde kültürlemenin mümkün olmadığı bir evreye geldik.

Televizyon bugünkü kadar yaygın olsaydı, Hitler muvaffak olamaz hatta bir mizah unsuru olurdu. Hitler'i Hitler yapan radyodur.

Hitler gerçekten çok usta bir konuşmacıydı, radyo mecrasını başarıyla kullandı. Radyo ile Almanları etkilemekte çok başarılı oldu ama görüntü olarak izlediğinizde o kadar muvaffak değil. Kültürün toplumlara ulaşmasında kullanılan mecralardaki çeşitlenme artık tek tip kültür anlayışının toplumun bütün gözeneklerine işlemesine izin vermiyor. Her şeye rağmen siyasetçiler bu günde iletişim mecralarına hakim olmakla, insanların ve kitlelerin fikriyatını şekillendirebileceklerini düşünmeden edemezler, bu yanlıştır. Bütün araştırmalar gösteriyor ki kitle iletişim araçları insanlarda yeni kanaatler oluşturmakta çok etkili değildir. Kitle iletişim araçları zaten insanlarda var olan fikirlerin pekişmesini sağlar."

Avcı, kitle iletişim araçlarının işleyişinde radikal değişiklikler beklemenin yanlış olduğunu aktararak, "Ancak bunu hiçbir siyasi otorite sessizce kabullenmek istemez." dedi.

REKLAM

Sosyal medyada Trump örneği

Bu durumun sadece iktidarlar değil, muhalefet için de geçerli olduğunu ifade eden Nabi Avcı, sözlerini, "Mesela Trump gibi... Bırakın kitle iletişim araçlarını, sosyal medya üzerinden bile insanların düşüncelerini değiştirebileceklerini vehmetmekten kendini alamıyor. Aynı şey derece derece bütün siyasi kadrolarda vardır. Sadece iktidarlara mahsus bir hastalık değildir bu muhalefette de aynı şekildedir. Her gün çok başarılı argümanlarla sürdüğünüz kampanyanın nasıl geri tepebileceğini fark edemeyebilirsiniz" diye tamamladı.

‘Keşif' zamanda yolculuk yapan 3 gencin macerasını gözler önüne serecek
HAYAT
‘Keşif' zamanda yolculuk yapan 3 gencin macerasını gözler önüne serecek

Dünyaca önemli olabilir
HAYAT
Dünyaca önemli olabilir

Yıllarca 20 kilo kistle yaşadı
HAYAT
Yıllarca 20 kilo kistle yaşadı

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından yangın çıktı, müdahale ediliyor.
Suriye'deniki paket daha

Suriye'deniki paket daha

​Afrin'de 2 askerimizi şehit eden 2 terörist Suriye'de yakalandı.
BM'nin nabzı durdu

BM'nin nabzı durdu

Erdoğan 'Birleşmiş Milletler' çağrısı yaptı.
Haddini aştı

Haddini aştı

Trump, Venezuela ordusunu darbeye çağırdı.
Zehir satanlaragöz açtırmayacak

Zehir satanlaragöz açtırmayacak

​İçişleri Bakanlığı hayata geçecek projeyi tanıttı.
Fırsatçılar iş başında

Fırsatçılar iş başında

Fiyatı son iki ay içerisinde 35 lira artış gösterdi.
Günlük 75 lira

Günlük 75 lira

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren açıklama.
Her şeyi itiraf etti

Her şeyi itiraf etti

​Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusu çözüldü.

'Bu yanlıştan dönün'

'Bu yanlıştan dönün'

Bakan özel sektöre sitem edip çağrıda bulundu.
Affın matematiğihukukçuları böldü

Affın matematiğihukukçuları böldü

​MHP'nin af yasa teklifi yeni bir tartışma başlattı.
Yüzsüzlük!

Yüzsüzlük!

​Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe linç girişimi.
Babasına benzetti

Babasına benzetti

Malcolm X'in kızından Erdoğan vurgusu.
Erdoğan için hazırlanıyorlar

Erdoğan için hazırlanıyorlar

​Almanya Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyor.
Gezi parasını saklamış

Gezi parasını saklamış

​ABD, FETÖ firarisi Kemal Öksüz hakkında iddianame hazırladı.
Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Çarpışmanın ardından bazı yolcular yaralandı.
12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

Raftaki 53 liralık fiyat farkı üreticiyi isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.