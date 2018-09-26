‘Keşif' zamanda yolculuk yapan 3 gencin macerasını gözler önüne serecek

Burak Can, Sude Zulal Güler, İbrahim Yıldız, Yurdaer Okur, Pelin Akil ve Rüzgar Aksoy'un başrollerini paylaştığı 'Keşif', Türkiye'nin 3 farklı bölgesinde aynı oyunu oynarken kendilerini bir anda Çanakkale Savaşı'nın ortasında bulan 3 gencin maceralarını hikâye ediniyor.

Ayfer Özgürel'in yapımcısı olduğu, Volkan Kocatürk'ün yönettiği 'Keşif', Türk sinemasında pek örneği olmayan zamanda yolculuk merkezi üzerine kurulmuş senaryosuyla dikkat çekiyor.

'Berk', 'Hasan' ve 'Esma', özel hayatlarında yaşadıkları öfkeyi düşmanlarını öldürme üzerine oynanan bir bilgisayar oyununda deşarj etme yoluna gitmesiyle karşılarına çıkan 'Düşman sandığın kişi gerçekten düşmanın mı? ve 'Öldürmeye gerçekten bu kadar meraklı mısın?' sorularının cevabını zamanda yolculuk yaparak Çanakkale Savaşı'nda cevaplamak zorunda kalacaktır.

Aksiyon, korku, drama, bilim-kurgu ve yer yer komedi unsurlarıyla bezenen 'Keşif', gösterime 19 Ekim'de girecek. Genç oyuncuların performansı Yurdaer Okur ve Pelin Akil'in deneyimiyle harmanlanırken filmin dikkat çekici özelliklerinden biri aksiyon sahneleri.