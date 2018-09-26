Yıllarca 20 kilo kistle yaşadı

Karnında ki kist beş yılda 20 kiloya ulaştı.

Üç yaşında bir çocuğu olan 32 yaşındaki Ashley Walden, beş yıl boyunca ağrılı şişmiş bir göbek ile yaşadıktan sonra karnından 20 kiloluk kist çıkartıldı.

2013 yılında doktora giden Ashley Walden'e iyi huylu bir kist teşhisi kondu. Ancak doktoru genç kadına yapılması gereken bir şey olmadığını söyledi.

Bir süre sonra karnı ağrımaya başlayan Walden'in karnı o kadar büyüdü ki, 2016 yılına adeta hamile görünüyordu ve yürümeye çalışıyordu.

Doktorlar bile şaşırdı

Artık ağrıdan ne yapacağını bilemeyen Walden, acile gitti. Kadının karnını görünce şaşkına dönen doktorlar, ameliyat kararı verdi. Ancak genç kadın korkudan ameliyatı reddetti.

Bir süre sonra ameliyatı kabul eden genç kadının karnından başarılı bir operasyonla 20 kiloluk kist çıkartıldı.

Daha önce ameliyatı reddettiği için karnı daha da büyüyen genç kadın, şimdi başkalarına siz de beklemeyin çağrısı yapıyor.

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