Hayat Bir kiloluk elma görenleri şaşırtıyor
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​Bir kiloluk elma görenler şaşırtıyor

Bir kiloluk elma görenleri şaşırtıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Kazdağları sınırlarındaki Çırpılar köyünde, elma üreticisi İlhami Özenç'e (60) ait bahçede yetişen 1 kilo105 gramlık elma, görenleri şaşırtıyor.

Haber Merkezi DHA
Bayramiç'te yetişen bu elma tam 1 kilo 105 gram.
Bayramiç'te yetişen bu elma tam 1 kilo 105 gram.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Kazdağları sınırlarındaki Çırpılar köyünde 15 yıldır elma üreticiliği yapan İlhami Özençin bahçesindeki hasadı sırasında topladığı elmalardan biri, büyüklüğüyle dikkat çekti. Bahçeden köye getirerek bakkalın terazisinde tarttıkları elma, 1 kilo 105 gram ağırlığında gelince üretici İlhami Özenç şoke oldu. Elma üreticisi arkadaşları 1 kiloluk elma olmayacağını iddia edince, Özenç evinde bulunan elmayı bu kez köy kahvesine getirdi.

DHA

Bahçesinde hayvan gübresi dışında gübre kullanmadığını belirten elma üreticisi İlhami Özenç, "Bu elma 5 yaşında Starkrimson cinsi ağaçlardan elde ettiğim bir ürün. Çeşitli çiftliklerden aldığım organik hayvan gübrelerini elma bahçemde kullandım. Elmanın bu kadar büyük olmasını buna bağlıyorum" dedi.

DHA

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