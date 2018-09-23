Bir oturuşta 15 lahmacun yiyorlar

İlçenin vazçeçilmez lezzetlerinden biri olan fındık lahmacun tek porsiyonda 12-15 adet tüketilebiliyor.

Kültür ve inanç turizmiyle önce çıkan, 330 bini aşkın nüfusuyla da birçok ilden daha kalabalık olan Mersin'in Tarsus ilçesi, Akdeniz, Girit, Arap, Türkmen ve Yörük mutfaklarından yansıyan çeşitli lezzetleri barındırıyor. İlçede, adını hamurunun üzerine konulan malzeme miktarından alan "fındık lahmacun" ise öne çıkan lezzetler arasında bulunuyor.

Boyutunun küçüklüğü dolayısıyla kimilerinin "bardak altı" adıyla da andığı fındık lahmacunun içi, kıymanın soğan, domates ve kırmızı biberle harmanlanıp, baharatlar ilave edilmesiyle hazırlanıyor.

Hamur yoğrularak küçük bezeler halinde kesilip, tavalara diziliyor. Bu aşamanın ardından hamur hafifçe açılıyor ve üzerine lahmacuna adını da vermesine vesile olacak "büyüklükte" kıyma konuluyor.

Kıyma daha sonra maharetli ellerde hamurun üstüne yayılıp, içerisinde yaklaşık 40-50 lahmacun bulunan tava taş fırınlara sürülüyor. Odun ateşinde pişen lahmacun, daha sonra 12-15 adet içeren porsiyon şeklinde beğenilere sunuluyor.

AA

Coğrafi işaret için çalışma

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Tarsus humusu"na coğrafi işaret tescil belgesi verilmesinin mutluluğunun yaşandığı ilçedeki lezzet ustaları, fındık lahmacunun da ilçenin adıyla tescil alması için Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak çalışmalarını sürdürüyor.

"Fındık lahmacun, kebabı geçiyor"

Fındık lahmacunun 45 yıllık lezzet ustası olan 60 yaşındaki Alaaddin Yıldır, ilçeye özgü fındık lahmacunun, çok eski yıllara uzanan geleneksel bir lezzet olduğunu söyledi.

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Birçok ilde olduğu gibi Mersin ve Adana genelinde de lahmacunun büyük boyutlarda yapıldığını aktaran Yıldır, Tarsus'ta ise çok daha küçük boyutlarda yapıldığını ve restoranlarda bile başka bir çeşidini bulmanın çok zor olduğunu söyledi.

AA

Ev hanımları tarafından hazırlanan lahmacun içinin kendilerine gönderildiğini aktaran Yıldır, şöyle devam etti:

"Biz de o içi açtığımız hamurlarla fındık lahmacun yapıyoruz. Daha sonra ise taş fırınlarda pişiriyoruz. İçi hazırlanırken genelde koyun eti tercih ediliyor ve kuyruk yağı ekleniyor. Bir kilo kıyma içerisine 250 gram olmak kaydıyla çekilmiş soğan, domates ve kırmızı kapya biber dökülerek iyice harmanlanıyor. Baharat olarak tuz, tatlı toz biber ve karabiberin dışında bir şey kullanmıyoruz. Daha sonra hamuru hazırlanıyor. Bu aşamada hamur iyice yoğuruluyor. Ardından 15 dakika dinlendirilen bu hamur, küçük küçük bezeler halinde kesilerek, tavalara dizilir. Bu aşamanın ardından hamur hafifçe açılır ve üzerine fındık görünümünü sağlayacak şekilde kıyması konulur. Ardından kıyma hafif şekilde hamurun üstüne yayılarak, fırına verilir. 10-15 dakika içerisinde pişirimi tamamlanan fındık lahmacununu servis yaparız."

Yıldır, fındık lahmacunun sunumunda yanına bolca maydanoz ve limon da eklendiği aktararak, genelde ayran veya şalgamla tüketildiğini söyledi.

Fındık lahmacunun soğutulup paket yapıldıktan sonra yola da dayanıklı hale getirildiğini aktaran Yıldır, "Tarsus'a il dışından veya farklı ülkelerden gelen misafirlerimiz bu lezzeti paket yaptırıp yanlarında götürüyor. Damak zevkine hitap ettiğimizden dolayı fındık lahmacunu seviliyor" dedi.

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