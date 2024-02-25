Şehir Rehberi

Hem İngiliz hem Bahreynli: Yazz Ahmed

Yayımladığı ilk albümü “Finding My Way Home” ile ilk kez Arap müziği ile tanışan ve ikinci albümü “La Saboteuse” ile küresel bir etki oluşturan İngiliz-Bahreynli trompetçi Yazz Ahmed, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nde Türkiye’de sahne almaya hazırlanıyor. Müziği aracılığıyla caz ile elektronik ses tasarımı arasındaki çizgileri bulandırarak karma kültür mirasının seslerini bir araya getiren sanatçı, Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri kapsamında sahne alacak.





Çıldır Gölü’nde atlı kızakla gezinti

Yerli ve yabancı turistler, Kars-Ardahan arasındaki yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü’ne turlarla gelmeye devam ediyor. Buz kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı göl üzerinde yoğunluk oluşturan turistler, atlı kızakla gezinti yapıyor, halay çekip keyifli vakit geçiriyor. Neşeli görüntülere sahne olan Çıldır Gölü, Türkiye’nin özellikle kış mevsiminde görülmesi gereken doğal güzelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.





Dikkat “Devler Uyandı”

Türkiye’nin en çok izlenen çizgi karakteri Kral Şakir’in son filmi sinemalarda gösterime girdi. 3D animasyon filmi Kral Şakir: “Devler Uyandı’ filminde Şakir ve ailesinin büyük bir teknolojik orduya karşı yürüttüğü mücadele beyaz perdeye taşındı. Serinin altıncı filmi olan “Devler Uyandı”, günümüzde en çok tartışılan konu yapay zeka devrimini konu alıyor ve teknolojiyi doğru şekilde kullanmanın önemine değiniyor.





Rauf Tuncer’in tuvalde açan laleleri

Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde yaptığı sergiler, ülkemiz ve yurt dışı koleksiyonlardaki eserleriyle tanınan Ressam Rauf Tuncer, Şubat’ta yeni sergisiyle Zeytin-burnu Kültür Sanat’ta. Kavram olarak laleler ve temsil ettiği değerlere atıfta bulunulan resimler ile aynı kavram üzerine çalıştığı farklı kompozisyonlardan oluşan “Lalezar” sergisi, 7 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilir.





Cameristi della Scala Türkiye prömiyeri için CSO’da

Başkent’in kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olarak kabul edilen Cameristi della Scala'yı misafir edecek. 26 Şubat'ta CSO Ada Ankara sahnesinde ilk kez müzikseverlerle buluşacak olan “Verdi’nin Opera Fantezileri” (Fantasie da Opere di Giuseppe Verdi) konseri, dünya genelinde büyük beğeni toplayan orkestranın Türkiye prömiyeri olma özelliğini taşıyor.





Mihri Hanım’ın “Otoportresi” ilk kez sergileniyor

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi (RHM), kalıcı sergisine Türk sanat tarihinin önemli isimlerinden birine ait bir eseri daha dâhil ediyor. Ülkemizin yetiştirdiği ilk kadın ressamlarımızdan Mihri (Müşfik / Rasim / Açba / Virzi) Hanım’a ait “Otoportre” isimli eser, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’na katıldı. Özel bir koleksiyondan satın alma yoluyla Koleksiyon’a eklenen “Otoportre”nin daha önce hiçbir kamusal alanda sergilenmediği biliniyor. Mihri Hanım’ın tarafından figüratif üslupta yapılmış olan eserin, 1909-1912 yılları arasına yapılmış olduğu değerlendiriliyor.





Atalay’ın eserleri Dolmabahçe’de

Cumhur-başkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay’ın çalışmalarından oluşan resim sergisi, Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde açıldı. Atalay’ın 56 yıllık sanat hayatının tüm dönemlerinden örneklerin izlenebileceği sergide 50’ye yakın tablo sanatseverlerle buluştu. Sergide Atalay’ın soyut tasarımlarının yanı sıra gündelik hayattan toplumsal olaylara kadar farklı temaları işlediği eserlerinin arasında Filistin konulu eserler de izleyicilerin beğenisine sunuldu. Sergi, 10 Mart’a kadar pazartesi günleri hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.





“Mega Kentin Kaotik Büyüsü”

Yapı Kredi bomontiada, 28 Şubat Çarşamba gününe kadar Resul Aytemür’ün “Mega Kentin Kaotik Büyüsü” sergisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Mimar Erhan İşözen’in küratörlüğünü yaptığı sergide, Aytemür’ün tanık olduğu kentli insanın yaşamına odaklanan son dönem yağlı boya resimlerinin yer alıyor. sergi, her gün saat 11.00-20.00 arasında ziyaret edilebilir.





Sanat yolculuğunda 60 yılın öyküsü

Çağdaş Türk sanatının önemli temsilcilerinden Ressam Gülseren Südor’un 60’ıncı sanat yılı nedeni ile Prof. Dr. Nükhet Güz ve Telga Südor Mendi tarafından metinleri yazılan “Gülseren Südor Retrospektif 1963-2023” kitabı çıktı. Kitap, eserlerinde kadınlık, kadın olma ve dönüşen kadınlık rolleri üzerine düşünen ve üreten, aynı zamanda sanatı benliğinde duyumsayan ressam, eğitmen, eleştirmen ve yazar Gülseren Südor’un sanat yaşamını gözler önüne seriyor.





Geleceğin Sineması’nda 10. yıl

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TÜRSAK iş birliğinde düzenlenen Geleceğin Sineması, 21. yılında da genç sinemacılara destek olmaya devam ediyor. Bu yıl 10 senaryo projesi 25 bin TL maddi destek ile film çekmeye hak kazanıyor. Konu ve tür sınırlaması bulunmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki devlet, özel ve vakıf okullarının sinema ve medya bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmanın başvuruları https://geleceginsinemasi.com adresindeki form üzerinden gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 22 Mart 2024.





Aksa Tufanı, Hamas Hareketi ve Filistin

Yerel ve küresel ölçekli siyasi, iktisadi ve toplumsal konularda makalelerin yer aldığı İstanbul Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezi (İSDAM) Düşünce Dergisi, 6. sayısında Filistin sorununu ele alıyor. Prof. Dr. Taha Abdur-rahman ile yapılmış “Aksa Tufanı” röpor-tajının yer aldığı sayıda Doç. Dr. M. Hüseyin Mercan “İmkansız Barış ve Adaletsiz Ateşkes Sarmalında Filistin”, Sümeyye Açıkgöz “Filistin’in Kalbinde Değişen Coğrafya”, Dr. Muhammed Şehit Hakçıoğlu “Batı Uygarlığının Bir Tezahürü Olarak 7 Ekim ve Sonrası” konulu makalelere imza atıyor. Ayrıca Filistinli gazeteci Dr. Zahir Elbeyk’in “Hamas Hareketi” başlıklı yazısı da dergide Arapça yayımlanıyor.



