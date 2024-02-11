Şehir Rehberi

Bu çılgınlığı bir fotoğrafla dünyaya gösterebilecek miyim?

Keith Dannemiller’ın “İntifada” Ketebe Yayınları şubat ayı kitapları arasında yer alıyor. Çevirisini Mehdi Rezoug’un üstlendiği eser, Meksika’daki bir fotoğraf ajansında foto muhabiri olarak çalışan Keith Dannemiller’ın “Acaba bu çılgınlığı basit bir fotoğrafla dünyaya gösterebilecek miyim?” düşüncesiyle ortaya koyulur. Dannemiller, Birinci İntifada’nın başlamasıyla, ajansı tarafından Filistin’deki direnişi fotoğraflamak üzere görevlendirilir. Orta Doğu hakkında bildikleri gazete ve televizyonlarda anlatılanların ötesine geçmeyen Dannemiller, dünyanın daha önce gitmediği yerlerini görme ve tarihi olaylara tanıklık etme düşüncesi ve heyecanıyla bu yolculuğa çıkar.

Yedi Güzel Mavi Salon’da

Başkent’in kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, 12- 18 Şubat tarihleri arasında renkli programıyla sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye, Azerbaycan, Macaristan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan’dan yedi yetenekli kadın müzisyenin oluşturduğu topluluk, 13 Şubat tarihinde 20.00’de CSO Ada Ankara Mavi Salon’da sahne alacak.

Ormanın koruyucuları Çöp Çetesi’ne karşı

Zeytinburnu Kültür Sanat’ta yeni haftada yine birbirinden güzel etkinlikler Zeytinburnu Kültür Sanat’ta sanatseverleri bekliyor. “Çöp Çetesi ve Ormanın Koruyucuları” isimli çocuk tiyatrosu 11 Şubat Pazar günü 13.00 – 15.00 saatleri arasında minik tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyun, insanların doğayı bilinçsizce kullanıp kirletmesine “dur” demek isteyen tüm hayvanların bir araya gelmesiyle başlıyor. Hayvanlar, Ağaç’ın başkanlığında bir toplantı yapıp Çöp Çetesi’ni ormandan kovmak için bir mücadele başlatıyor. Oyun, tüm çocukları bu anlamlı mücadeleye destek olmaya davet ediyor.





Depremin yıl dönümünde deprem gerçeğiyle yüzleşmek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan “Deprem Fotoğrafları Sergisi” açıldı. Anadolu Ajansı ve Ümraniye Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen ve AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan sergi, 23 Şubat’a kadar görülebilecek.

Midori’den “Ölümsüz Sevgiliye”

BİFO, şubat ayının ilk konserinde dünyaca ünlü keman sanatçısı Midori ile aynı sahneyi paylaşıyor. Kraliyet İskoç Ulusal Orkestrası, NDR Elbphilharmonie Orkestrası, Suntory Hall ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın ortak siparişi olan Detlev Glanert’in “Ölümsüz Sevgiliye” başlıklı 2. Keman Konçertosu, Midori’nin etkileyici yorumuyla 15 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de, Türkiye prömiyerinde dinleyenlerle buluşacak.

Masaldan metafora

Galeri Diani, yakın süreçteki seri resimlerinde; doğa, sembolik anlamlar yüklediği bir unsur olarak öne çıkaran ressam Merih Yıldız’ın “Yeryüzünün Şarkısı/Eutopia” adlı kişisel sergisiyle şubat ayını selamlıyor. Fantastik bir dünya kurduğu sembolik anlatımlı resimlerini, kimi zaman dışavurumcu kimi zaman gerçeküstü tavırlarla destekleyen Melih Yıldız, kompozisyonlarında kullandığı nesneler ve korkuluk formları, tahrip edilen doğayı korumaya yönelik metafor araçları olarak öne çıkıyor. Sergi, 2 Mart tarihine kadar gezilebilir.

Yalnız değilsin Hatay

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Boşnakların yaşadıklarını anlatan belgesel gösterildi. Novi Grad Belediyesi tarafından hazırlanan belgesele "Nisi Sam" (Yalnız Değilsin) ismi verildi.

Filistin için çalmaya devam et

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek üzere bir araya gelen bir grup müzisyen, “Filistin İçin Çal” projesi kapsamında “The Hunger Games” filminin müziği “The Hanging Tree”yi Filistin temasıyla yeniden yazıp seslendirerek bölgede yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Proje koordinatörü Zeynep Betül Akyıldız şarkıyı duyurduğu paylaşımında, “Her birimiz yakında özgür Filistin’i görme duasıyla çok içten çaldık. Filistin’deki zulüm ve soykırımın bittiğini görene kadar Filistin için çalmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. “Filistin İçin Çal” projesi, diğer popüler şarkıların Filistin temasıyla yeniden seslendirilmesiyle devam edecek.

İstanbul’un tasvirleri

Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç ve sanat atölyesinde yetişmiş on bir sanatçının fırçasından çıkan eserlerden oluşan “İstanbul Tasvirleri” sergisi, Kadırga Sanat Galerileri’nde sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul’un zengin mimarisinin seçili tarihi eserleri, şehrin mekânları, doğası, yaşamı, minyatür sanatı ile resmediliyor. Minyatür sanatının kendine özgü kompozisyon kurulumu ile renkli, incelikli, ayrıntılı tekniğini, mekânların hikâyeleriyle birleştirerek, farklı bir bakış zenginliğinin yansıtılacağı “İstanbul Tasvirleri” sergisi 23 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Yıkıntılar arasında sanat

Hatay’da 6 Şubat depremlerinin birinci yılında, 45 sanatçı yıkıntılar arasında eserlerini sergiledi. Saray Caddesi’nde bir araya gelen sanatçılar, depremin birinci yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, sanatçıların farklı tekniklerle yaptığı tablolar yer aldı.















