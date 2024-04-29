Mezuniyetinin ardından, askerlik görevini Trabzon'da tamamlayan Kerkez, Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı ve çeşitli il ve ilçelerde önemli görevler üstlendi. Elbistan, Kozluk ve Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini başarıyla yerine getirdi. 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Kerkez, şu anda Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ömer Kerkez, evli ve üç çocuk babasıdır.