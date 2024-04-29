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Ömer Kerkez kimdir?

1966'da yılında Antakya'da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Ömer Kerkez pek çok il ve ilçede önemli görevlerde bulundu. İşte Ömer Kerkez’in hayatı, biyografisi.

14:41 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ömer Kerkez kimdir?
Ömer Kerkez kimdir?

Antakya'da 1966 yılında doğan Ömer Kerkez, eğitim hayatına Antakya'da başladı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından, askerlik görevini Trabzon'da tamamlayan Kerkez, Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı ve çeşitli il ve ilçelerde önemli görevler üstlendi. Elbistan, Kozluk ve Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini başarıyla yerine getirdi. 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Kerkez, şu anda Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ömer Kerkez, evli ve üç çocuk babasıdır.




#Yargıtay Başkanlığı
#Ömer Kerkez
#Ömer Kerkez hayatı
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