Sevenleri 'Uğur'ladı

Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı dolayısıyla 69 yaşında vefat eden oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, dün son yolculuğuna uğurlandı. Uğur için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlendi. Törene, sanatçının ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in de aralarında bulunduğu yakın dostlarıyla sevenleri katıldı. Ersoy, törende yaptığı konuşmada üzüntüsünü dile getirerek, şunları kaydetti: “MFÖ, sadece üç harften oluşan ama her duyguyu anlatmaya yeten koca bir alfabeydi bizim müziğimizde. Dolayısıyla Özkan Uğur’un vefatı her sözde, her duyguda bundan sonra bir eksiklik bırakacak. Müziğinin değerini, derinliğini bu veda anında ancak bu şekilde anlatabilirim diye düşünüyorum. Üç kez kanseri yendi ama çok yoruldu. O yorgunluk bugün bizim aramızdan onu aldı. Hepimizin içi acıyor. Onun adını duyduğumuzda, gözümüzün önüne daima gülümseyen siması geliyor. Özkan Uğur’un hatırası da gülümseyen çehresiyle anılarımızda yaşayacak.”