Sevenleri 'Uğur'ladı

Kansere yenik düşerek hayatını kaybeden MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı dolayısıyla 69 yaşında vefat eden oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, dün son yolculuğuna uğurlandı. Uğur için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlendi. Törene, sanatçının ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in de aralarında bulunduğu yakın dostlarıyla sevenleri katıldı. Ersoy, törende yaptığı konuşmada üzüntüsünü dile getirerek, şunları kaydetti: “MFÖ, sadece üç harften oluşan ama her duyguyu anlatmaya yeten koca bir alfabeydi bizim müziğimizde. Dolayısıyla Özkan Uğur’un vefatı her sözde, her duyguda bundan sonra bir eksiklik bırakacak. Müziğinin değerini, derinliğini bu veda anında ancak bu şekilde anlatabilirim diye düşünüyorum. Üç kez kanseri yendi ama çok yoruldu. O yorgunluk bugün bizim aramızdan onu aldı. Hepimizin içi acıyor. Onun adını duyduğumuzda, gözümüzün önüne daima gülümseyen siması geliyor. Özkan Uğur’un hatırası da gülümseyen çehresiyle anılarımızda yaşayacak.”
BÖYLE BIRAKILMAZ Kİ...
Sanatçının oğlu Alişan Uğur da “Görüyoruz ki o, çocuk, genç, yaşlı, her görüşten, herkesin bizim tahminlerimizin üstünde kat be kat sevgilisiymiş” diye konuştu. MFÖ grubundan Fuat Güner, Uğur ile 50 yılı aşkın dostluklarına vurgu yaparak, “Kimileri Özkan’ı MFÖ’nün özü, kimileri çok yetenekli bir sahne sanatçısı, kimileri çok başarılı bir müzisyen, kimileri ise neşeli, iyi kalpli, eğlenceli bir arkadaş, bir ağabey olarak görür. Ama benim için Özkan, tam 52 yıllık dostum, iş ortağım, manevi kardeşimiz” ifadelerini kullandı. Uğur’un gönüllerinde her zaman kalacağını dile getiren Mazhar Alanson da “Nasıl da gittin Özkan’ım böyle bırakılmaz ki” ifadelerini kullandı.
KABRİ BAŞINDA DUA EDİLDİ
Özkan Uğur törenin ardından Taksim Camii’nde kılınan namazın ve edilen duaların ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Pir Nureddin Cerrahi Tekkesi postnişini, sanatçı Ahmet Özhan da Uğur’un kabri başında dua etti.