Özkan Uğur hangi film ve dizilerde oynadı? Özkan Uğur albüm ve şarkıları neler?

MFÖ grubunun üyelerinden, sevilen sanatçı Özkan Uğur yaşamını yitirdi. Hayatı boyunca birçok dizi ve filmde rol alan Özkan Uğur, aynı zamanda Türk popüler müzik dünyasında büyük bir etkiye sahip olmuş ve birçok ünlü şarkıya imza atmıştır. Peki Özkan Uğur hangi film ve dizilerde oynadı? İşte detaylar.