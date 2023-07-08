|
Özgün

Özkan Uğur hangi film ve dizilerde oynadı?

MFÖ müzik grubuyla tanınan neşesi ve güler yüzüyle sevilen isimlerden Özkan Uğur bugün 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sevenlerine kendisinden geriye film, dizi ve şarkılarını bırakan Özkan Uğur,daha önce üç kez lenf kanserini yenmiş ve geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanmıştı. Tedaviye cevap vermeyen sanatçı, 8 Temmuz Cumartesi günü vefat etti. Peki, Özkan Uğur hangi film ve dizilerde oynadı? Özkan Uğur albüm ve şarkıları neler? İşte soruların yanıtları.

17:22 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Özkan Uğur hangi film ve dizilerde oynadı? Özkan Uğur albüm ve şarkıları neler?

Özkan Uğur hangi film ve dizilerde oynadı? Özkan Uğur albüm ve şarkıları neler?

MFÖ grubunun üyelerinden, sevilen sanatçı Özkan Uğur yaşamını yitirdi. Hayatı boyunca birçok dizi ve filmde rol alan Özkan Uğur, aynı zamanda Türk popüler müzik dünyasında büyük bir etkiye sahip olmuş ve birçok ünlü şarkıya imza atmıştır. Peki Özkan Uğur hangi film ve dizilerde oynadı? İşte detaylar.

ÖZKAN UĞUR HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

FİLM VE DİZİLER

1988 - Arkadaşım Şeytan (sinema)

1996 - Eşkıya (sinema)

2000 - Komser Şekspir(sinema)

2004 - G.O.R.A. (sinema)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika(sinema)

2008 - A.R.O.G (sinema)

2010 - Yahşi Batı (sinema)

1999 - İkinci Bahar (TV dizisi)

2001 - Yeter Anne (TV dizisi)

2004 - İstanbul Şahidimdir (TV dizisi)

2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (TV dizisi)

2009 - Sıkı Dostlar (TV dizisi)

2010 - Türk Malı (TV dizisi)

2011 - 2012 - Bir Ömür Yetmez (TV dizisi)

2012 - 2013 - Şubat (TV dizisi)

2014 - Galip Derviş, Behruz Aliyüf (Konuk Oyuncu) (TV dizisi)

2014 - Pek Yakında

ÖZKAN UĞUR ALBÜM VE ŞARKILARI NELER?

DİSKOGRAFİ

Barış Manço & Kurtalan Ekspres

1972 - Ölüm Allah'ın Emri / Gamzedeyim Deva Bulmam

1973 - Gönül Dağı / Hey Koca Topçu

1973 - Nazar Eyle / Gülme Ha Gülme

Erkin Koray & Ter

1972 - Hor Görme Garibi / Züleyha

Mazhar - Fuat

1974 - Türküz Türkü Çağırırız (LP)

Edip Akbayram & Dostlar

1974 - Garip / Kaşların Karasına

Ersen & Dadaşlar

1975 - Dostlar Merhaba / Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin

1975 - Gafil Gezme Şaşkın / Güzele Bak Güzele

1976 - Ekmek Parası / Zalim

Selda & Dadaşlar

1976 - Türkülerimiz (LP)

Seyhan Karabay & Kardaşlar

1976 - Kan Davası / Dam Üstünde Çul Serer

İpucu Beşlisi

1976 - Heyecanlı / Hop Otur Hop Kalk

Grup Karma

1978 - İmkansız / Mutlu Mu Gülenler

MFÖ

1984 - Ele Güne Karşı Yapayalnız

1985 - Peki Peki Anladık

1986 - Vak The Rock

1987 - No Problem

1990 - Geldiler

1992 - Agannaga Rüşvet

1992 - Dönmem Yolumdan

1995 - M.V.A.B.

2006 - AGU 2011



#Özkan Uğur
#MFÖ
#Mazhar - Fuat
#G.O.R.A
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Özkan Uğur hangi film ve dizilerde oynadı?