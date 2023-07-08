Özkan Uğur hangi film ve dizilerde oynadı? Özkan Uğur albüm ve şarkıları neler?
MFÖ grubunun üyelerinden, sevilen sanatçı Özkan Uğur yaşamını yitirdi. Hayatı boyunca birçok dizi ve filmde rol alan Özkan Uğur, aynı zamanda Türk popüler müzik dünyasında büyük bir etkiye sahip olmuş ve birçok ünlü şarkıya imza atmıştır. Peki Özkan Uğur hangi film ve dizilerde oynadı? İşte detaylar.
ÖZKAN UĞUR HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?
FİLM VE DİZİLER
1988 - Arkadaşım Şeytan (sinema)
1996 - Eşkıya (sinema)
2000 - Komser Şekspir(sinema)
2004 - G.O.R.A. (sinema)
2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika(sinema)
2008 - A.R.O.G (sinema)
2010 - Yahşi Batı (sinema)
1999 - İkinci Bahar (TV dizisi)
2001 - Yeter Anne (TV dizisi)
2004 - İstanbul Şahidimdir (TV dizisi)
2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (TV dizisi)
2009 - Sıkı Dostlar (TV dizisi)
2010 - Türk Malı (TV dizisi)
2011 - 2012 - Bir Ömür Yetmez (TV dizisi)
2012 - 2013 - Şubat (TV dizisi)
2014 - Galip Derviş, Behruz Aliyüf (Konuk Oyuncu) (TV dizisi)
2014 - Pek Yakında
ÖZKAN UĞUR ALBÜM VE ŞARKILARI NELER?
DİSKOGRAFİ
1972 - Ölüm Allah'ın Emri / Gamzedeyim Deva Bulmam
1973 - Gönül Dağı / Hey Koca Topçu
1973 - Nazar Eyle / Gülme Ha Gülme
1972 - Hor Görme Garibi / Züleyha
1974 - Türküz Türkü Çağırırız (LP)
1974 - Garip / Kaşların Karasına
1975 - Dostlar Merhaba / Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin
1975 - Gafil Gezme Şaşkın / Güzele Bak Güzele
1976 - Ekmek Parası / Zalim
1976 - Türkülerimiz (LP)
1976 - Kan Davası / Dam Üstünde Çul Serer
1976 - Heyecanlı / Hop Otur Hop Kalk
1978 - İmkansız / Mutlu Mu Gülenler
1984 - Ele Güne Karşı Yapayalnız
1985 - Peki Peki Anladık
1986 - Vak The Rock
1987 - No Problem
1990 - Geldiler
1992 - Agannaga Rüşvet
1992 - Dönmem Yolumdan
1995 - M.V.A.B.
2006 - AGU 2011