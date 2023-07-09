MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti. Uğur’un vefatını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bir süredir tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden sanatçı Uğur için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, “Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

UMUTLUYDUK AMA...

Uğur’un eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur da yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk, ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun”

ERDOĞAN’DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Uğur için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da taziye mesajı paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Sadece notalarda değil, ruhlarımızda da derinden uzaklaşan Özkan Uğur’u kaybettik. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

SANAT DÜNYASI YASTA

Acı haberin ardından sanat dünyasından da taziye mesajları yağdı. Oyuncu Hülya Koçyiğit, “Sevgili Özkan Uğur sesiyle, müziğiyle kalplerimizde yaşamaya devam edecek” dedi. Edis, Alişan, Işın Karaca, Hakan Peker, Yonca Lodi, Murat Boz, Süha Uygur, Erol Evgin gibi sanatçılar da üzüntülerini iletti. Ayrıca MFÖ grubu üyelerinden Mazhar Alanson da dün planlanan Üsküdar’daki konserini iptal etti.







