SineKitap Film ve Kitap Tahlil Topluluğu: Kitap kokusu 'Doğu’dan yükseliyor

Gençlerin, sosyal medyanın bağımlılık ağına düşmemesi için harekete geçen Tayfun Çiftçi, geçtiğimiz haziran ayında Van İpekyolu’nda bir sinema-kitap tahlil topluluğu kurdu. Fotoğraf eğitmeni olarak İpekyolu Gençlik Merkezi’nde görev yapan Çiftçi, her cumartesi 18-30 yaş arası 20 gençle, okuduğunu anlama, izlediğini analiz edebilme amacıyla toplanıyor. Her buluşmada, o hafta için seçilen bir kitap ve film tartışılıyor. Bugüne kadar 41 eser okuyan ekip, önemli isimleri de konuk etti. Gelen isimler arasında Haydar Ergülen, Suat Köçer, Abdullah Harmancı, Zeki Demirkubuz, Yavuz Yiğit ve Ali İpek gibi isimler var. Bu hafta sonu ise Sait Ebinç’in katılımıyla “Van” kitabı tahlil edilecek.

Her hafta bir eser okuyan topluluğa kitaplar; konuklardan, belediyelerden ya da bağlı bulunan gençlik merkezinin kütüphanesinden sağlanıyor. Eserleri seçerken sosyal mesaj vermesine dikkat ediliyor. Yaz, kış, yağmur çamur demeden anlamak için buluşan topluluğun kurucusu Çiftçi, hedeflerini ve yaptıklarını şöyle özetliyor: “Amaçlarımızdan biri gençlere yerli ve milli bilinci verebilmek. Okuduklarını anlayıp idrak edebilecek bir düzeye getirmek. İnsanlığın işkence gördüğü, zulme uğradığı, hakarete uğradığı her yer bizim davamız. Sinemada dönen subliminal mesajları gençlere gösterip, farkına varmalarını sağlıyoruz. Aynısı okuma için de geçerli. Her yazar okunmalıdır ama dikkatli okumalıdır. Ama her kitap okunmamalıdır gözüyle bakıyoruz.”