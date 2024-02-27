SineKitap Film ve Kitap Tahlil Topluluğu: Kitap kokusu 'Doğu’dan yükseliyor

Gençlerin, sosyal medyanın bağımlılık ağına düşmemesi için harekete geçen Tayfun Çiftçi, geçtiğimiz haziran ayında Van İpekyolu’nda bir sinema-kitap tahlil topluluğu kurdu. Fotoğraf eğitmeni olarak İpekyolu Gençlik Merkezi’nde görev yapan Çiftçi, her cumartesi 18-30 yaş arası 20 gençle, okuduğunu anlama, izlediğini analiz edebilme amacıyla toplanıyor. Her buluşmada, o hafta için seçilen bir kitap ve film tartışılıyor. Bugüne kadar 41 eser okuyan ekip, önemli isimleri de konuk etti. Gelen isimler arasında Haydar Ergülen, Suat Köçer, Abdullah Harmancı, Zeki Demirkubuz, Yavuz Yiğit ve Ali İpek gibi isimler var. Bu hafta sonu ise Sait Ebinç’in katılımıyla “Van” kitabı tahlil edilecek.

Her hafta bir eser okuyan topluluğa kitaplar; konuklardan, belediyelerden ya da bağlı bulunan gençlik merkezinin kütüphanesinden sağlanıyor. Eserleri seçerken sosyal mesaj vermesine dikkat ediliyor. Yaz, kış, yağmur çamur demeden anlamak için buluşan topluluğun kurucusu Çiftçi, hedeflerini ve yaptıklarını şöyle özetliyor: “Amaçlarımızdan biri gençlere yerli ve milli bilinci verebilmek. Okuduklarını anlayıp idrak edebilecek bir düzeye getirmek. İnsanlığın işkence gördüğü, zulme uğradığı, hakarete uğradığı her yer bizim davamız. Sinemada dönen subliminal mesajları gençlere gösterip, farkına varmalarını sağlıyoruz. Aynısı okuma için de geçerli. Her yazar okunmalıdır ama dikkatli okumalıdır. Ama her kitap okunmamalıdır gözüyle bakıyoruz.”

KADINLARIN İLGİSİ YOĞUN

Mülakat sistemiyle katılımcıların seçildiği grupta ağırlıklı olarak kadınlar yer alıyor. Halkaya katılmanın ise bazı şartları var: Okumak, izlemek, düşünmek ve fikir belirtmek. Çiftçi, katılımcıları seçerken dikkat edilenleri şu şekilde sıralıyor: “Gelenlerin bizim gibi düşünen biri olmasını değil, bize bir şey katmasını istiyoruz. Çünkü burası eğitim yuvası değil, kitap tahlil grubu. Bizim onlara katacaklarımız ise, film neye göre izlenir, hangi simgeler neyi anlatır, kitap okurken neye dikkat etmeli gibi ayrıntılar…”

Topluluk karınca gibi çalışıyor desek yeri. Yeni kitapları derinlemesine inceleyen gençler, yayınevinden yazara kadar tüm ayrıntıları buluşmada konuşuyor. Çiftçi yapılanları şöyle örnekliyor: “Kendi içimizde gruplarımız var. Diyelim Mustafa Kutlu’nun kitabı çıkmış, hangi yayınevinden çıktı, neyi anlatıyor, bunları araştıran arkadaşlarımız var. Mustafa Kutlu’nun yazarlığa nerede başladığını, hangi dergilerde yazdığını, kitapların sayısı ve genel hikaye özelliğini anlatıyoruz. Filmler de aynı şekilde.”

AYDA BİR KEZ HALKA AÇILIYOR

Kapalı bir grup olduklarını belirten Tayfun Çiftçi, yirmi kişi dışına çıkmadıklarını söyledi. Kendilerini merak edenler için önceki hafta ilk kez halka açık buluşma yaptıklarını belirten Çiftçi, bunu her ay bir kez gerçekleştirmek istediklerinden bahsederek; “Bir arkadaşımız ayrıldığında mülakatla yeni bir isim alıyoruz. Bize katılmak isteyenler için ayda bir kez herkesin katılabileceği bir halka düzeneği geliştirdik. Kitapları ve günü önceden ilan ediyoruz. Geçen hafta 'Hürkuş' (Göklerdeki Kahraman) filmiyle, Sema Bayar’ın 'Vakitsiz Ölüler Mezarlığı' kitabını ele aldık. Hem film hem de kitaplarımızın bir derdi var. Çünkü bizim Müslüman olarak bir derdimiz var” dedi.







