Hasan Aycın karikatürü dönüştürdü

Gazetemiz çizeri Hasan Aycın için memleketi Balıkesir’de bir sempozyum düzenlendi. “İki Dünyanın Ustası: Hasan Aycın Çizgi ve Edebiyat Sempozyumu”nda sanatçı, dostları ve sevenleri tarafından dört farklı oturumda ele alındı. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Kent Konseyi’nin düzenlediği program, Aycın’ın sanatı kapsamında yapılan en geniş programlardan birisi oldu. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki sempozyuma, sanatçının farklı dönemlere ait yaklaşık 50 çizgisinin yer aldığı sergi de eşlik etti. Konuşmacılar, Aycın’ın kitaplarının ortaya çıkışını, ondan nasıl etkilendiklerini değerlen-dirirken, sanatının İslam düşünce dünyasına katkılarından ve yaşamından söz edildi. Sempoz-yumun sonunda ise yönet-menliğini Sadık Battal’ın yaptığı “Çizgizâr” belgeselinin ilk gösterimi yapıldı. Aycın’ın konuşmalarından oluşan yapımın odağında sanatçı ve çizimleri yer alıyor. Sanatçı, belgeselde kendi biyografisinin yanı sıra çizim ve kitaplarının ortaya çıkış hikayesini ele alıyor.

Cemal Şakar Dursun Çiçek

SANATI AMAÇ HALİNE GETİRMEDİ

Aycın’ın 40 yıllık dostu, hakkında yazılmış üç kitaptan birinin de yazarı olan Cemal Şakar, oturumda sanatçıyla dostluklarını ve kitaplarındaki özü anlattı. Belgeselin ise Aycın’ın sanat manifestosu olduğunu dile getiren Şakar, şunları aktardı: “Hasan Aycın, yabancı bir sanat olan karikatürü değiştirdi ve dönüştürdü. Bir Müslüman hassasiyetiyle bunun nasıl yapılacağına dair örneklik ortaya koydu. Yeniden yazım olarak kabul edebileceğimiz romanlarda da aynı şeyi yaptı. Günümüzde değerlere bu kadar vurgu yapan çok fazla sanatçı yok. Sanatın, değerlerden bağımsız olamayacağının vurgusu bence Hasan Aycın’dır. Hasan abi bu sanatı hiçbir zaman idealleştirmedi, amaç haline getirmedi. Sanatın bir enstrüman olduğunu korkusuzca söyledi.”

DÜNYANIN GEÇİCİLİĞİNİ SÖYLEDİ

Çizer’in düşün dünyasını ve anlatmak istediklerini içselleştirmiş bir isim olan yazar ve fotoğraf sanatçısı Dursun Çiçek de Aycın’ın eski dostlarından. Rahmetli Akif Emre sayesinde Aycın’ı yakından tanıma şansı elde eden Çiçek, hem o günleri hem de Aycın’ın kendisinde uyandırdıklarını anlattı: “Hasan abi, İslam düşünce birikimini çizgiyle ifade eden, Nebi merkezli düşünen, çizgilerinde dünyanın geçiciliğini söyleyen bir insan. Üniversite döneminde Akif Emre’ye Aycın’ın çizgilerini göstererek ‘Kim çiziyor bunları’ dedim. Akif abi gülerek, ‘Ne o? Neşet Ertaş türküleri mi gördün?

İslam düşüncesini Necip Fazıl nasıl şiirle ifade ediyorsa, o da çizgiyle ifade ediyor’ demişti.”

Ahmet Kot

YENİ AYCIN’LAR BURADAN ÇIKACAK

Bakanlığın (MEB) “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında kültür dünyamızdan değerli kişilerin isminin verildiği kütüphanelerden birisi de Hasan Aycın adına kazandırıldı. Geçtiğimiz hafta Balıkesir T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi’nde açılan kütüphanede 20 bin kitap yer alıyor. Yazar ve koleksiyoner Ahmet Kot, 50 yıllık arkadaşı Hasan Aycın adına kurdukları kütüphaneyi “Aycın’ın eserlerinin yansıtılacağı bir konsept belirledik. Kütüphanede hayatı, mücadelesi, yaptığı işler, biyografisi ve onunla ilgili yazılmış bazı metinler bulunuyor. Sanat, müzik, tiyatro, resim kitapları ağırlıkta olan örnek bir kütüphane oldu. Yeni Hasan Aycın’ların oradan çıkacağını umut ediyoruz. ‘Nöbetçi Hasan Aycın Çalışıyor’ başlığıyla özel bir de köşe yaptık. Her gün bir öğrenci akşama kadar o masada oturup çalışma yapıyor” sözleriyle anlattı.







