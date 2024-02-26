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İran Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili: 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı'na hazırız

Türkiye ve İran 2025 yılını karşılıklı olarak kültür yılı ilan etti. İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, “Bu karar kapsamında çok zengin programlar hazırlıyoruz” dedi.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
04:00 - 26/02/2024 lundi
Güncelleme: 02:51 - 26/02/2024 lundi
Yeni Şafak
Muhammed Mehdi İsmaili, Sevda Dursun.
Muhammed Mehdi İsmaili, Sevda Dursun.

İslam İşbirliği Toplantısı’na katılan İran Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, Yeni Şafak’a verdiği röportajda İran ve Türkiye arasında kültürel ilişkilere özel bir yer verilmesi gerektiğini ifade etti. Toplantı öncesi görüştüğümüz Bakan İsmaili, “İran ve Türkiye iki Müslüman komşu ülke, yaklaşık altı yüz kilometreye yakın ortak sınıra sahip. Çok derin ve köklü geçmişleri, ortak tarih ve kültürleri var. Bu yüzden olsa gerek, iki ülke cumhurbaşkanları geçen ay Türkiye’de yaptıkları ortak görüşmede, 2025 yılını karşılıklı 'Kültür Yılı' ilan etti. Alınan bu karar kapsamında iki ülke arasında kültürel ilişkiler bağlamında çok zengin programlar hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

MEVLANA İLE BAŞLAYAN SİNEMA ORTAKLIĞI

Sinemasıyla dünyada belli bir yeri olan İran’la Türkiye arasında sinema sektöründeki birlikteliklere de değinen İsmaili, “Son dönemde, iki ülke arasında yapılan Mevlana ile Şems’i konu alan Mest-i Aşk filmi çekildi. Türkiye sınırına yakın Şemsi Tebrizi’nin mezarının bulunduğu HOY şehrinde de galası yapılacak. Bir önceki Türkiye ziyaretimde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı’na yeni ortak çalışmalara hazır olduğumuzu söyledim. Özellikle kültürel alanda, sinema alanında özel sektörün yaptığı çalışmaları destekliyoruz. Sinema alanında FARABİ isimli bir kurumumuz var. Hem ulusal düzlemde hem uluslararası alanda ortak projeler yapıyor. Bu alanda çalışmalar yapacağından da eminim. Sinema, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarda, hayata geçirilmesini önemsediğimiz alanlardan biri” dedi.



#Aktüel
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#Sanat
#İran
#Muhammed Mehdi İsmaili
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