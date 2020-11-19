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Sirkenin faydaları nelerdir, nelere iyi gelir?

Sirkenin faydaları nelerdir: Sirke nelere iyi gelir?

Turşuların, salataların hatta temizliklerin vazgeçilmezi olan sirke, herkesin bildiği, kullandığı bir ürün. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de bir hayli çok. Yemekten temizliğe, detoksdan leke çıkarıcıya kadar çok yaygın olarak kullandığımız sirkenin faydaları saymakla bitmiyor. Peki, sirkenin faydaları nelerdir, nelere iyi gelir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fermantasyon yoluyla üretilen asidik bir sıvı olan sirke, farklı meyveler, pirinç, arpa ve şeker içeriği yüksek olan diğer yiyeceklerden yapılır. Elma sirkesi, beyaz damıtılmış sirke, balzamik sirke ve meyve sirkesi en bilenen türleri. Tipine bağlı olarak farklı seviyelerde asit içeren sirke, bin bir derde deva. İnsan sağlığına faydaları da saymakla bitmiyor.

Uzmanlar uyardı: Elma sirkesinin yanlış kullanımı tehlike saçıyor
HAYAT
Uzmanlar uyardı: Elma sirkesinin yanlış kullanımı tehlike saçıyor

Elma sirkesinin faydaları nelerdir: Elma sirkesi nelere iyi gelir?

Tüm sirkelerin arasındaki ortak tema, yararlı özellikleri ve içeriğinde bulunan antioksidanlar. Sirkenin inanılmaz faydaları var. Peki, sirkenin faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? Sirkenin az bilinen faydaları da haberimizde.

Elmanın faydaları: Elma nelere iyi gelir?
HAYAT
Elmanın faydaları: Elma nelere iyi gelir?

Sirkenin faydaları nelerdir?

Sirke, alerji tedavisi, alkali dengeleme, mikrobiyal mücadele, hipertansiyon tedavisi, kanserle mücadele, ağız bakterileri ile mücadele, saç elastikiyetini korumak, yüksek kan şekerini düşürmek, yağ yakmaya yardımcı olmak, kolesterol düzeyini düşürmek, asit reflüyü rahatlatır ve bağırsak sağlığını korur. Bu nedenle beslenme uzmanları insanları düzenli olarak sirke kullanmaya teşvik ediyor.

Elma sirkesinin faydaları nelerdir: Elma sirkesi nelere iyi gelir?
HAYAT
Elma sirkesinin faydaları nelerdir: Elma sirkesi nelere iyi gelir?

Sirke nelere iyi gelir?

Kilo vermeye yardımcı olur. Aşırı kilo problemine sahip olan vatandaşlar, sirkeli su tüketimine paralel olarak daha hızlı bir süreçte kilo verir.

Grip ve soğuk algınlığına karşı direnç sağlar. Özellikle sonbahar ve kış aylarında sıklıkla görülen grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi problemler karşısında sirkeli su tüketimi insan vücudu için koruma kalkanı oluşturacaktır.

Tümörlü hücre oluşumunu engellerler. İçerisinde barındırdığı asit, olası tümörlü hücre oluşumunu engellerler ve DNA'nın yapısını korur.

Bağışıklığı güçlendirir. Zengin vitamin ve mineral kaynağı olan sirkeli su, bağışıklığın güçlü tutulmasında fayda sağlar.

Enerji kaynağıdır. Gündelik hayat içerisindeki yorgunluğun önüne geçer ve vücudun zinde tutulmasına kaynaklık eder.

Cildi diri tutar ve güzelleştirir. Cildin diri ve güzel tutulmasında önemli olan vitamin ve mineralleri barındırdığı için sirke tüketimi oldukça önemlidir.

Sindirim sistemine iyi gelir.

Ağız sağlığı üzerinde etkilidir.

Saçlara parlaklık verir.

Kalp dostudur.

Sirkenin az bilinen faydaları: Yemeklerinize günde bir kaşık ekleyin
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Sirkenin az bilinen faydaları: Yemeklerinize günde bir kaşık ekleyin
Elmadan bala, adaçayından ayvaya, ebegümecinden biberiyeye… Dünyada 100'den fazla sirke çeşidi olduğunu biliyor muydunuz? Sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip olan sirke, sindirimi kolaylaştırması ve çeşitli enfeksiyonlara karşı kullanılan bir besin olması nedeniyle eski zamanlardan beri tüketilen başlıca şifa kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, son yıllarda popülaritesi giderek artan sirkenin kilo kontrolüne yardımcı olmadan şekeri dengelemesine dek birçok faydası olduğunu belirtirken, buna karşın doğru tüketilmediğinde fayda yerine zarar verebildiğini de vurguluyor. Sirkenin az bilinen 7 önemli faydasını ise şöyle sıraladı:


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