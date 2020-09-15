Elma sirkesinin faydaları nelerdir: Elma sirkesi nelere iyi gelir?

Elma sirkesinde çok fazla vitamin veya mineral yoktur. Sadece az miktarda potasyum bulunur.

Birçoğu bilimsel kanıtlarla desteklenen çok sayıda faydası olduğu biline elma sirkesi doğal sağlık için tercih edilen en popüler sirke türüdür.

Faydaları arasında; kilo vermeyi hızlandırma, kolesterolü düşürme, enfeksiyonlarla savaşma, kan şekeri kontrolü ve şeker hastalığının diğer belirtilerini yatıştırma gibi önemli yararlar sayılabilir.

Evde elma sirkesi nasıl yapılır?

Elma sirkesi, iki aşamada yapılır. İlk önce ezilmiş elma ve kabuklarının mayalanmaya bırakılır. Mayalanma sırasında elmanın içeriğinde bulunan şekerler fermente olarak alkole dönüşür. İkinci aşamada, elde edilen alkol çözeltisine bakteriler eklenir. Bu bakteriler ileri fermantasyon sağlayarak alkol çözeltisini elma sirkesinin ana aktif bileşiği olan asetik asit ve diğer şeker asitlerine dönüştürür.

Organik, filtrelenmemiş elma sirkesi, ürüne bulanık bir görünüm veren ve "sirke anası" olarak isimlendirilen protein, enzim ve yararlı bakterilerden oluşan bir karışımı da içerir. Sirke anası, aynı zamanda sirkenin fermantasyon sürecinde kullanılan bir tür mayadır.

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Elma sirkesi nelere iyi gelir?

*Kan şekerini düzenler, Tip 2 diyabet üzerinde etkilidir

*Sindirimi kolaylaştırır, mide ekşimesine ve reflüye iyi gelir

*Yüksek trigliserid ve kolesterolü düşürebilir

*Polikistik over sendromu yaşayanlarda yumurtlamaya destek olabilir

*Mikroplara, bakterilere karşı iyi bir koruyucudur.

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Elma sirkesi kilo verdirir mi?

Sirkenin kilo vermeye yardımcı etkisi olduğu biliniyor. Sirke, tokluk hissini arttırarak kişinin daha az kalori almasına yardımcı oluyor. Örneğin yüksek karbonhidratlı bir yemekle birlikte sirke tüketilirse, doygunluk hissi artar ve günün geri kalanında 200-275 daha az kalori tüketilir. Elma sirkesi göbek bölgesi yağlarını eritmeye yardımcı olduğu ve kilo vermeyi hızlandırdığı kanıtlanmıştır.

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Günlük 1 yemek kaşığı elma sirkesi tüketenler ortalama 1.2 kilogram kaybetmesi mümkün olabiliyor.

Sirke bazı kanser türlerinde kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir ve tümörleri küçültebilir.

Günlük kullanım alanları

Dana, kuzu, tavuk ve diğer etleri pişirirken yumuşatmak için kullanın.

Kolay sindirebilmek için kuru baklagillerinizi ılık su ve elma sirkesi ile ıslatın.

Kemik suyunuzun içine ekleyin. Böylece bağırsakları iyileştirici minerallere sahip kemik iliklerinin suya daha çabuk karışmasını sağlayabilirsiniz.