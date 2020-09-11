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Hayat Cevizin faydaları nelerdir? Ceviz neye iyi gelir?
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Cevizin faydaları nelerdir? Ceviz neye iyi gelir?

Tatlısından salatasına günlük hayatta çok miktarda tükettiğimiz kabuklu kuruyemiş cevizin faydaları nelerdir? Ceviz neye iyi gelir? Pek çok hastalığa karşı koruyucu bir kalkan görevi gören ceviz, sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller içerir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ceviz, yaygın olarak tüketilen yemişler ve yer fıstıkları arasında en yüksek oranda polifenol içeriğine sahiptir.
Ceviz, yaygın olarak tüketilen yemişler ve yer fıstıkları arasında en yüksek oranda polifenol içeriğine sahiptir.

Cevizler, diğer yaygın sert kabuklu kuru yemişlerden, daha yüksek oranda antioksidan aktivitesine sahiptir. İç cevizin etrafını saran zarda, E vitamini, melatonin ve polifenol adı verilen bileşikler antioksidan özelliği sağlar.

Ceviz neye iyi gelir?

Ülkemizde bolca yetişen cevizinin faydaları anlatmakla bitmez.

Ceviz sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller içerir. Cevizler, diğer yaygın sert kabuklu kuru yemişlerden, daha yüksek oranda antioksidan aktivitesine sahip. İç cevizin etrafını saran zarda, E vitamini, melatonin ve polifenol adı verilen bileşikler antioksidan özelliği sağlar.

Ceviz, LDL denen kötü kolesterolü önlemeye yardımcı olur.

Omega-3 yağı açısından da diğer kabuklu kuru yemişlerden önemli ölçüde daha yüksek değere sahip olan ceviz 1 porsiyon 2,5 gram omega-3 sağlar. Ceviz de dahil olmak üzere bitkilerden elde edilen omega-3 yağlarına, alfa-linolenik asit (ALA) denir. Tek bir ceviz porsiyonu ile günlük alınması gereken miktar karşılanabilir.

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Cevizin faydaları nelerdir?

Ceviz, strese ve enflamasyona (iltahaplanma) karşı savaşır. Alzheimer, diyabet ve daha birçok kronik hastalığın mekanizmalarında enflamasyon belirteçlerinin rol oynadığı düşünüldüğünde cevizin bu hastalıklar üzerindeki önleyici etkisi anlaşılabilir.

Ceviz yemenin meme ve prostat kanserler de dahil olmak üzere bazı kanserlere tutulma riskini azaltabileceği gözlemlenmiştir.

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Kilo vermede cevizin etkisi

Ceviz, kalorili olsa da, çalışmalar cevizin iştah kontrol etmede yardımcı olabileceğini ortaya koymaktadır.

Yanı sıra beyin fonksiyonlarının çalıştırılmasında ve alzheimer rahatsızlığının engellenmesinde büyük etkisi bulunan ceviz kalp krizi riskini önlüyor.

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